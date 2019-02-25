Bülbül gibi öttüler: 198'i itirafçı oldu

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.

FETÖ'ye yönelik son zamanların en büyük operasyonun yapıldığı 2010 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturmasıyla ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen ve önceki gün 76 ilde düğmeye basılan operasyonda, bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

731’i yakalandı

Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda şu ana kadar 731 şüpheli yakalanırken, soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu soruların nasıl sızdırıldığını ortaya koydu.

Rapora göre, sınavda çıkan 100 sorunun 80'i Polis Akademisi Başkanlığı, 20'si ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlandı. Hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilen ve şüphelilerin aynı şıkta birleştiği soruların da Akademi tarafından hazırlanan sorular olduğu anlaşıldı. Komiser yardımcısı yapılmak istenen örgüt üyesi polislere verilen soruların da Polis Akademisi Başkanlığı'nca hazırlanan sorular olduğu belirlendi.

Projeksiyon cihazından yansıtılmış

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, söz konusu sorulara daha sonra il imamlarına, ardından da emniyet imamlarına ulaştırıldı. Bu şekilde soruların örgüt üyelerine verilmesi sağlanırken, soruların büyükşehirlerde projeksiyon cihazıyla, illerde ise elden ele dağıtıldığı tespit edildi.

"FETÖ üyesi olmak, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma dosyasındaki itirafçı beyanlarına da ulaşıldı. O dönem Rize Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan şüpheli Cengiz H., örgüt tarafından 2010 yılındaki söz konusu sınava yönelik olarak çalışma gruplarının oluşturulduğunu belirterek, "Sınava 3-4 gün kala sohbet grubundan tanıdığım Nadir Ş. isimli arkadaşım arayıp kod adı '8' olan eve gitmemi söyledi. Burada Türkçe öğretmeni olarak bildiğim Nurettin P. yemin ettirdikten sonra 100 civarında sorunun yer aldığı A4 bilgisayar çıktılı kağıtları verdi. Bu sorulara çalıştıktan sonra Nurettin P.'ye iade ettim. Bu sorular sınavda çıkan sorularla aynıydı" dedi.

Kaliteli polislerin adı “SAY”

Şüpheli Cengiz H.'nin ismini verdiği mahrem imam Nurettin P. de itirafçı oldu. 2009-2013 yılları arasında Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli FETÖ'cü polis memurlarından sorumlu imam olarak görev yapan Nurettin P., FETÖ içerisinde 'en kaliteli' polis memurlarının 'SAY' veya 'SAY A' şeklinde kodlandığını söyledi.

İtirafçı P., "Rize'de görev yapan SAY ve SAY A seviyesindeki polis memurlarını üstüm olan Akif kod adlı şahsa iletiyordum. Bu polis memurları HASSAS (İstihbarat, TEM, KOM gibi) birimlerde görevlendiriliyordu" dedi.