Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK'ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 124 gün geride kaldı. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden şu ana dek 3'ü evladına kavuşurken, çocukları örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan aileler de diğer anne-babalara destek olmak için eylemlerine devam ediyor. Oğlu Cafer'e kavuşan Hatice Ceylan ile kızları Mekiye'ye kavuşan Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti nöbeti terk etmiyor. Evlat nöbeti zorlu kış koşullarına karşın sürüyor. HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdüren aileler, zorlu kış şartlarıyla baş etmeye çalışıyor.

HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

Yağmur sularının eylem yaptıkları çadıra girmesini önleme çalışan babalar, beton harcıyla çadırın etrafını kapattı. Oğlu Özkan'ı bekleyen Süleyman Aydın, “Burada kalıcı olduğumuz için çadır kurduk. Çadırın içine su girmesin diye etrafına beton döküyoruz. Bilsinler ki biz burada kalıcıyız. Kar da, kış da olsa çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz” dedi. Oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Begdaş da “Kimse demesin 'Kalkacaklar.' Çadırın etrafını kalıcı olarak yapacağız. Kar, çamur demeden çocuklarımız gelene kadar bu çadırı kaldırmayacağız. Oğlum buradan gitti, buraya gelecek” diye konuştu.