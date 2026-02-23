Burdur’da tarihi eser operasyonu: Bin 105 sikke ele geçirildi

Burdur’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Anadolu Mirası Operasyonu" çerçevesinde bin 105 adet sikke ile çok sayıda tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 01 Ocak - 06 Şubat tarihleri arasında il genelinde "Anadolu Mirası Operasyonu" gerçekleştirdi.
Tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyon neticesinde A.K., A.Y., F.B., S.D., H.G. ve M.U. isimli 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; bin 105 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 1 adet heykel ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.