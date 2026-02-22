Yeni Şafak
Kaçakçılığa geçit yok: Değeri 1,5 milyon TL

16:3022/02/2026, Pazar
IHA
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 2 ayrı iş yerine yaptığı operasyonda 1,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı nargile kömürü ve tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdülüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde M.A. ve A.A. isimli şahıslara ait Şahinbey ilçesindeki iki ayrı işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.



