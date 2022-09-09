Bursa Avrupa yolunda

Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’da yoğun bir Bursa diplomasisi başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı bu kez Avrupa’nın kalbi Brüksel’de tanıttı. Türkiye’nin ilk ‘Avrupa şehri’ unvanını elinde bulunduran Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’da yoğun bir Bursa diplomasisi başlatıldı.

YUVARLAK MASADA KONUŞULDU

Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’de Bursa’nın tanıtımı için düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Bursa ipeği başta olmak üzere kentin değerleri, müzik ve halk dansları tanıtıldı. Bursa’nın tüm yönleriyle ele alındığı Yuvarlak Masa toplantısı ise Avrupa Parlamentosu’nda yapıldı.

BURSA BİR AVRUPA ŞEHRİ

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tanıtımını Avrupa’nın kalbi Brüksel’de yapmaktan kıvanç duyduğunu vurguladı. Bursa’nın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bizler, Bursa’mızı bu unvana layık ayrıcalıklı etkinlikler ve tanıtım faaliyetleriyle başta Türk dünyası ve Avrupa olmak üzere dünya vitrinine çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bursa’mızın ‘Avrupa Kültür Başkenti’ olması gibi bir hayalimiz var. Bursa aynı zamanda bir Avrupa kentidir” dedi.

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GÜNDEM Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da