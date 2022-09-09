Gündem Bursa Avrupa yolunda
BURSA

Bursa Avrupa yolunda

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, rotayı Avrupa’ya çevirdi. Bursa’ya Avrupa Kültür Başkenti unvanını kazandırmak için Avrupa Parlamentosu’nda başlatılan diplomatik çalışmaların ilk turundan olumlu sonuçlar alındı.

Abone Ol Google News
Ersin Çelik Yeni Şafak
Bursa Avrupa yolunda
Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’da yoğun bir Bursa diplomasisi başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı bu kez Avrupa’nın kalbi Brüksel’de tanıttı. Türkiye’nin ilk ‘Avrupa şehri’ unvanını elinde bulunduran Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’da yoğun bir Bursa diplomasisi başlatıldı.

YUVARLAK MASADA KONUŞULDU

Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’de Bursa’nın tanıtımı için düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Bursa ipeği başta olmak üzere kentin değerleri, müzik ve halk dansları tanıtıldı. Bursa’nın tüm yönleriyle ele alındığı Yuvarlak Masa toplantısı ise Avrupa Parlamentosu’nda yapıldı.

BURSA BİR AVRUPA ŞEHRİ

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tanıtımını Avrupa’nın kalbi Brüksel’de yapmaktan kıvanç duyduğunu vurguladı. Bursa’nın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bizler, Bursa’mızı bu unvana layık ayrıcalıklı etkinlikler ve tanıtım faaliyetleriyle başta Türk dünyası ve Avrupa olmak üzere dünya vitrinine çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bursa’mızın ‘Avrupa Kültür Başkenti’ olması gibi bir hayalimiz var. Bursa aynı zamanda bir Avrupa kentidir” dedi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da
GÜNDEM
Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da

Türk dünyasının sesi Bursa’dan yükseldi
GÜNDEM
Türk dünyasının sesi Bursa’dan yükseldi
Mağlubiyetle başladık

Mağlubiyetle başladık

​Trabzonspor, Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.
Son dakikada güldük

Son dakikada güldük

​Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
İYİ Partili Uğur Poyraz: CHP ile ittifak içinde değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

​İngiltere Kraliçesi 96 yaşındaydı.

​'İran dünyayı aldatmaya devam ederken İsrail'in eli boş duramaz'

​Müslümanların yüzde 64'ü önyargı veya nefret suçunun hedefi oldu

​İşte 700 bin TL'ye kadar güncel sıfır otomobil fiyatları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.