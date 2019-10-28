Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan 29 Ekim mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özel günlere ithafen, günün anlam ve önemine dikkati çeken videolu paylaşımlarına, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ ile devam ediyor. ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Büyük Taarruz’un 97. yıldönümü nedeniyle, metroda gerçekleştirilen teatral bir gösterimle, kurtuluş mücadelesini hatırlatan Başkan Aktaş, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından ‘#KOLAYOLMADI’ etiketiyle videoyu paylaşan Başkan Aktaş, Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini, tarihten bugüne uzanan anlamlı görüntüler eşliğinde sundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad eden Başkan Aktaş’ın paylaşımında, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanının ardından yaşanan, alfabeden gündelik yaşama dek tüm kazanımlar gözler önüne seriliyor.

OYNAT 02:21 Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyetin 96. yılına özel anlamlı kutlama Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da rol aldığı iki dakikalık Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü anısına hazırlanarak '#KolayOlmadı' etiketiyle paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. 96 yıl önce yaşanan zorluklarla bugünün kıyası yapılarak başlayan video Belediye Başkanı Aktaş'ın, 'Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı, dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı kutlu olsun.' sözleriyle sona eriyor. BiP'te paylaş

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Gönüllere dokunan videoda bizzat kendisi de rol alan Başkan Aktaş, açıklamasında da “Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı, dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun” ifadesini kullandı. Video, kısa sürede pek çok kişi tarafından izlenip, paylaşıldı.