Gündem Bursa Büyükşehirden 7/24 koronavirüs mesaisi Öğrenciler de unutulmadı
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Bursa Büyükşehir’den 7/24 koronavirüs mesaisi: Öğrenciler de unutulmadı

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüsten vatandaşları korumak için 7/24 mesai yaptıklarını söyledi. Aktaş, “Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere yetkili makamlardan bize iletilen talimatları tam olarak yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alinur Aktaş
Alinur Aktaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşarak, kendisine sorulan soruları cevapladı. Resmi başkanlık konutundan yapılan canlı yayına katılan Başkan Aktaş, koronavirüse karşı Bursa’da gerçekleştirilen faaliyetler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak salgınla mücadele kapsamında Bursa’da dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok farklı uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 18 araç, 54 personel, 10 adet sırt atomizörü, 54 adet sırt pompası, 6 adet elektrikli el ULV’si, 3 adet mist blower makinesi ve 4 adet pülvarizatör ile 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını, şehrin her bir tarafını dezenfekte ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Çalışmalar kapsamında toplu taşıma araçlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, tüm sosyal alanlarda ilaçlama çalışmaları yaptık. 898’i açık 621’i kapalı alan olmak üzere toplam 1519 alan (945 hektarlık) ilaçlandı. Kesintisiz şekilde bu çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

VİRÜSLE AMANSIZ MÜCADELE

Başkan Aktaş, ‘yazılı ve görsel basın ile internet ve sosyal medya üzerinden’ koronavirüsle ilgili bilgilendirmeler ile uyarıların sürekli yaptıklarını dile getirdi. Planlı tüm etkinliklerin salgınla mücadele kapsamında iptal edildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bunun yanında fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara, zabıta tarafından 3 günde 82 denetim ve 49 işlem yapıldı. Belediyenin ve iştiraklerin kiracısı işletmelerden süreç zarfında kira alınmaması kararı alındı. BUSKİ tarafından 1 Mayıs 2020 tarihine kadar su kesintileri geçici olarak kaldırıldı. Ortak alanlardaki banklar kaldırıldı. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım ve otopark kullanım imkânı sağlandı. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalması, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanların kesinlikle dışarı çıkmamaları yönünde sürekli bilgilendirmede bulunduk” şeklinde konuştu.

Süreç kapsamında vatandaşlardan gelen taleplere Alo 153, 444 16 00 ve 0224 716 1155 numaralı telefon hatlarından kesintisiz olarak cevap verilmeye çalışıldığını belirten Başkan Aktaş, “Can dostu sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 17 ilçede ekiplerimiz tarafından hizmetler veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım ve sıcak yemek hizmetleri kesintisiz yürütülüyor. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın maaş çekme talepleri karşılanıyor. BUDO sefer sayıları haftalık 28’den 8’e düşürülerek azaltıldı. Genelge doğrultusunda, toplu ulaşım araçlarında sefer başına en fazla yüzde 50 oranında doluluk oranı ile hizmet veriliyor. Bu süreci birlikte atlatabilmek adına, ‘Evde kal. Hayat eve sığar’ diyerek, vatandaşlarımıza tüm gücümüzle yararlı olmaya gayret gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgınla mücadele kapsamında, öğrencilere yönelik oluşturulan videolar ile eğlendirici paylaşımların sosyal medya hesapları üzerinden verildiğini ifade etti. Şehir tiyatroları olarak dijital sahnede vatandaşlara ve çocuklara yönelik hizmetler sunulduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Hayvanat bahçesinde ziyaretçi kabulüne geçici olarak ara verildi. Fakat online kameralarla hayvanat bahçesine dijital ziyarette bulunmak pekala mümkün. Kütüphanelerimiz geçici süre ile kapatıldı. www.kutuphane.bursa.bel.tr adresinden kayıt oluşturarak, 22 bin kitaptan yararlanmak mümkün” dedi.

Başkan Aktaş, canlı yayında vatandaşlardan ricada da bulundu. Kendisini izleyenlerden çağrı merkezlerinin gereksiz yere meşgul edilmemesini isteyen Başkan Aktaş, “Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, günlük

  • 5 binden fazla aramaya cevap vermektedir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterirken alkollü içecek isteyenden, arabasının yağ değişimini sorana dair çağrılar almaktayız. Sizlere hizmet verirken bizlere ulaştığınız hatları gereksiz meşgul etmeyin” diye konuştu.

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