Gündem Torunu için mini koltuklar yaptı Şimdi siparişlere yetişemiyor
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Torunu için mini koltuklar yaptı: Şimdi siparişlere yetişemiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde döşeme ustasının yaptığı mini koltuklar büyük rağbet görüyor. Döşemeci Sabri Beken, "Emekli olduktan sonra ne yapacağımı kara kara düşünürken, torunumun bu fikri ortaya atmasından sonra mini koltuk yapmaya başladım. İlk önce torunuma yaptım. Daha sonra torunumun arkadaşları da istedi. Şimdilerde mağazalar, evler ve küçük ofislere siparişler alıyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Döşemeci Sabri Beken
Döşemeci Sabri Beken

Bursa'da İnegöl’ün en eski döşeme ustalarından 61 yaşındaki Sabri Beken, Büyük Sanayi Tepe Sokaktaki imalathanesinde üretim yapıyor.

Beken, torunu ”Dede bana koltuk yapar mısın” deyince, hiç düşünmeden bu işe soyunduğunu söyledi.

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Fikri atmasındaki en büyük etken torunu oldu.

100 kiloluk insanı taşıyabiliyor

İnegöl’de 50 yıldır koltuk döşemeciliği yaptığını belirten Sabri Beken, şu şekilde açıklamada bulundu:

”Çıraklık, kalfalık ve ustalık derken dükkan sahibi oldum. Yaklaşık bu işi 50 yıldır yürütüyorum. Emekli olduktan sonra ne yapacağımı kara kara düşünürken, torunumun bu fikri ortaya atmasından sonra mini koltuk yapmaya başladım. İlk önce torunuma yaptım. Daha sonra torunumun arkadaşları da istedi. Şimdilerde mağazalar, evler ve küçük ofislere siparişler alıyorum. Tamamı kayın ağacından ve oldukça sağlam bir koltuk. 100 kiloluk insanı taşıyabilir.”

100 kiloluk insanı taşıyabiliyor.
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