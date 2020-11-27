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BURSA

Bursa haberleri: Günlerce karantina olan köyde tek bir vefat olmadı

Günlerce karantina olan köyde tek bir vefat olmadı: Organik beslenerek koronavirüsü yendiler

Bursa’da aylar önce koronavirüsten dolayı karantinaya alınan köyde çok sayıda yaşlı virüse yakalanmasına rağmen kimse vefat etmedi. Koronavirüse yakalananların iyileşmesi sonucu köydeki karantina kaldırırken, köydeki herkes sağlıklı yaşantısına devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Çoğunluğu yaşlılardan oluşan köyde çok kişi koranavirüse yakalandı.
Çoğunluğu yaşlılardan oluşan köyde çok kişi koranavirüse yakalandı.

Harmancık ilçesinin İshaklar köyünde aylar önce koronavirüs vak’ası görüldü. Ekserisi yaşlılardan oluşan köyde çok kişi koranavirüse yakalandı. Vakalar artınca köy karantina altına alındı. Büyük kısmı yaşlılardan oluşan köylülerden kimse koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmedi.

İyileşmenin sırrı organik beslenme

Ormanların içinde bulunan ve oksijen deposu olan köyde köylüler tükettikleri her şeyi kendi yetiştirip organik olarak besleniyor. Koronavirüse yakalananların iyileşmesi sonucu köydeki karantina kaldırırken, köydeki herkes sağlıklı yaşantısına devam ediyor.

Köyün yarısı koronaya yakalanmıştı: Vakalar artınca karantiya alındılar ama doğal yaşan sayesinde kimse vefat etmedi
FOTOĞRAF 10
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Harmancık ilçesinin İshaklar köyünde aylar önce koronavirüs vakası görüldü.
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Ekserisi yaşlılardan oluşan köyde çok kişi korana virüse yakalandı.
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Vakalar artınca köy karantina altına alındı.
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Büyük kısmı yaşlılardan oluşan köylülerden kimse koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmedi.
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Ormanların içinde bulunan ve oksijen deposu olan köyde köylüler tükettikleri her şeyi kendi yetiştirip organik olarak besleniyor.
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Koronavirüse yakalananların iyileşmesi sonucu köydeki karantina kaldırırken, köydeki herkes sağlıklı yaşantısına devam ediyor.
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Koronavirüsten köylerinde ölüm olmamasını temiz hava ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduklarını ifade eden İshaklar köyü sakinleri, Köyümüz koronavirüs vak'alarının çok olmasından dolayı karantinaya alındı. Köydeki çok kişide koronavirüs tespit edildi. Hasta olanların büyük çoğunluğu yaşlılar. Bunlar tedavi olup hepsi sağlığına kavuştu. Virüsten dolayı kimse hayatını kaybetmedi. Köyümüzün havası temiz, suları güzel, yediğimiz ürünleri de kendimiz yetiştiriyoruz. Böyle olunca çok şükür virüsten kimse hayatını kaybetmedi. Korona olduk, ama tedavi de olduk, çok şükür iyileştik. Köyümüzde korona bitti ve karantina kalktı, şimdi sağlıklı şekilde hayatımıza devam ediyoruz dedi.
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Muhtarı Emre Oruç, Köyümüzdeki vatandaşların yarısından fazlası koronavirüse yakalandığından dolayı köyümüz uzun süre karantina altında kaldı. Korona virüse yakalanan vatandaşlarımızın yarısı 65 yaş ve üzeriydi. Çok şükür 65 yaş ve üzeri hastalarımız olmasına ve hastanede de yatan hastalarımız olmasına rağmen köyümüzde koronavirüsten kimse ölmedi. Biz bunu doğal beslenmeye bağlıyoruz. Köyümüzde oksijen oranı yüksek. Şu an mahallemizde bir tane bile pozitif vatandaşımız kalmadı şeklinde konuştu.
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Köyün yarısı koronaya yakalanmıştı: Vakalar artınca karantiya alındılar ama doğal yaşan sayesinde kimse vefat etmedi
Bursa'da aylar önce koronavirüsten dolayı karantinaya alınan köyde çok sayıda yaşlı virüse yakalanmasına rağmen kimse vefat etmedi.


Vakalar artınca karantinaya alındık

Koronavirüsten köylerinde ölüm olmamasını temiz hava ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduklarını ifade eden İshaklar köyü sakinleri, "Köyümüz koronavirüs vakalarının çok olmasından dolayı karantinaya alındı. Köydeki çok kişide koronavirüs tespit edildi. Hasta olanların büyük çoğunluğu yaşlılar. Bunlar tedavi olup hepsi sağlığına kavuştu. Virüsten dolayı kimse hayatını kaybetmedi. Köyümüzün havası temiz, suları güzel, yediğimiz ürünleri de kendimiz yetiştiriyoruz. Böyle olunca çok şükür virüsten kimse hayatını kaybetmedi. Korona olduk, ama tedavi de olduk, çok şükür iyileştik. Köyümüzde korona bitti ve karantina kalktı, şimdi sağlıklı şekilde hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

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Koronavirüsten kimse ölmedi

Muhtarı Emre Oruç, "Köyümüzdeki vatandaşların yarısından fazlası koronavirüse yakalandığından dolayı köyümüz uzun süre karantina altında kaldı. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımızın yarısı 65 yaş ve üzeriydi. Çok şükür 65 yaş ve üzeri hastalarımız olmasına ve hastanede de yatan hastalarımız olmasına rağmen köyümüzde koronavirüsten kimse ölmedi. Biz bunu doğal beslenmeye bağlıyoruz. Köyümüzde oksijen oranı yüksek. Şu an mahallemizde bir tane bile pozitif vatandaşımız kalmadı" şeklinde konuştu.

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