Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bursada işçi servisi elektrik direğine çarptı 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
3. SAYFA

Bursa haberleri... İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 kişi öldü 17 kişi yaralandı

Bursa'da işçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Bursa’da işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Feci kazada otobüs kullanılamaz hale gelirken 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Haberi alan sağlık çalışanı kadın ise, kazada hayatını kaybeden babasını gözyaşları içerisinde, "Babam nerede?" diyerek aradı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa'daki kaza, sabah 08.00 sıralarında Bursa-Mudanya yolu İhsaniye Metro İstasyonu önünden meydana geldi. İddiaya göre işçileri taşıyan servis seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan midibüs yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen midibüs de bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Kaza sonucu olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve salık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleye olay yerinde yaparken sıkışan işçileri itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitene kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonucu trafiği kapanan yolu kısmen açarken çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Hayatını kaybeden vatandaşlar ise Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti: Polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı
GÜNDEM
Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti: Polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı

"Babam nerede?" diyerek kazada ölen babasını aradı

Babasının kazaya karıştığını öğrenen sağlık çalışanı ise yakınlarını aracıyla olay yerine gelerek gözyaşları içerisinde, "Babam nerede?" diyerek hurdaya dönen otobüste babasını aradı. Babasını öldüğü haberini alan sağlık çalışanına meslektaşları müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştırdı.

Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı: Ceza üstüne ceza yağdı
GÜNDEM
Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı: Ceza üstüne ceza yağdı

Abone Ol Google News
Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?
Türkiye için dev tanıtım

Türkiye için dev tanıtım

​2 milyar kişi izleyecek 500 milyon dolarlık katkı sağlayacak.
15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınlarıyla doldu: Sürekli kirli oluyor burası

Emre Mor attığı golle hocasından tam not aldı.
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

Gözyaşlarına boğuldular

Gözyaşlarına boğuldular

​Yangın sonrası ortaya çıkan manzara yürek burktu.
İşkence ile öldürüldü

İşkence ile öldürüldü

​Altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve dövülmüş...
Göreve başladılar

Göreve başladılar

​Bakanlığın talimatıyla 81 ilde kurulmuştu..
​Mahkeme<br>kararını verdi

​Mahkeme
kararını verdi

​Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröristin cezası belli oldu.
İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir

İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir

​Bakan Dönmez: Hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var.
Mahvolursunuz

Mahvolursunuz

Sahte kabadayılığa sabrımız kalmadı, karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin.
Oruç Reis dönmeyecek

Oruç Reis dönmeyecek

​Çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz.
O benim için<br>bir Ertuğrul'du

O benim için
bir Ertuğrul'du

​Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın eşi konuştu.
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası
Dünya

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası

Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Terörist Tarrant'ın şartlı tahliye olmaksızın müebbet cezası aldığı açıklandı.
İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü
Gündem

İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü

Balkesir'in Sındırgı ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti gerçekleşti. 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu. Kütahya'daki babaevine getirilen Özge S., yaşamını yitirdi. Özge S.'nin ölmeden önce eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine ailesi adalet arayışına başladı. Kızı Özge S.'nin ölümüne yol açan kişilerin cezalandırılmasını isteyen baba Ali Aktaş "Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık" dedi.
Polisin 7 kurşunla arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake'in aracında bıçak bulunmuş!
Dünya

Polisin 7 kurşunla arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake'in aracında bıçak bulunmuş!

Amerika'da polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla ilgili ülke genelinde başlayan protestolar devam ederken Wisconsin Eyalet Başsavcısı Blake'in otomobilinde bıçak bulunduğunu açıkladı. Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.