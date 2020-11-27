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BURSA

Bursa haberleri: Ölümüne koronavirüs halayı

Ne sosyal mesafe var ne de maske: Ölümüne halay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 3 riskli şehir arasında saydığı Bursa’da düğünlerde sokak eğlenceleri ve halaylar hız kesmiyor. Dün gece Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde sokakta eğlenip konvoy yapan 2 düğünde 4 aileye 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Sokakta düğün davetlileri sosyal mesafe kuralına uymazken, davetliler dakikalarca dans etti. Eğlenceye katılanların çoğunun maskesiz olması dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da yapılan 2 düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına.
Bursa’da yapılan 2 düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonlar bir süre önce yasaklanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı. Daha sonra vakaların yeniden artmasıyla düğünler bir saate indirilmişti.

Düğünlere korona engeli: Gelin ve damatlar saat 18.30’dan sonra 'evet' diyemeyecek
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Düğünlere korona engeli: Gelin ve damatlar saat 18.30’dan sonra 'evet' diyemeyecek

Bursa’da yapılan 2 düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına.

Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Samanlı Caddesi’nde düğüne katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında eğlendiler. Düğüne katılanlar gelin alma merasiminde halay çekip dans ederek dakikalarca eğlendiler.

Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim
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İki düğünde de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaklaşık 100 kişilik davetlinin sosyal mesafesiz olmasının anları dakikalarca devam etti.

Düğün ve nişanlara koronavirüs virüs ertelemesi
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Düğün ve nişanlara koronavirüs virüs ertelemesi

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 düğündeki gelin ve damat tarafına her biri 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

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