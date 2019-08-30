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Bursa yerel haber: Aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde önceki gün ceset bulunan Kirmastı Deresi'nde bir erkek cesedi daha bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kirmastı Deresi
Kirmastı Deresi

Bursa'daki olay akşam saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi.

Dursunbey Caddesi'nde bulunan parkta gezen vatandaşlar, Kirmastı Deresi'nde ceset fark etmesi üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri erkek cesedini sudan çıkardı. Cumhuriyet Savcısının ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cesedin 29 yaşındaki Cengiz M.'ye ait olduğu belirlendi.

Önceki gün Cem F.'nin cesedinin çıkarılmasının ardından bugün de aynı bölgede Cengiz M.'nin cesedinin çıkarılması üzerine polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

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