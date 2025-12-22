Bursa’da 3 milyon 410 makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine ve bu tür organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dış illerden Bursa’ya yüklü miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek gerekli tedbirler alındı.





Şüpheli R.Ç.’nin kullanımındaki araç, il merkezine seyir halindeyken Yıldırım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 milyon 410 bin adet makaron ele geçirildi.



