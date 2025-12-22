Yeni Şafak
Bursa’da 3 milyon 410 makaron ele geçirildi

10:3222/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
IHA
Ele geçirilen makoronlar.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine ve bu tür organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dış illerden Bursa’ya yüklü miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek gerekli tedbirler alındı.


Şüpheli R.Ç.’nin kullanımındaki araç, il merkezine seyir halindeyken Yıldırım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 milyon 410 bin adet makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak şüpheli R.Ç. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılık suçlarına karışan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin artan bir kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

#Bursa
#asayiş
#Kaçakçılık
