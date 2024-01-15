|
Gündem

Bursa'da başını kaldıran o yazıyı okudu: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Bursa'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartı ve Türk Bayrağı asıldı. Bursa'nın çoğu yerinden görülen pankart havadan da görüntülendi.

09:21 - 15/01/2024 Pazartesi
Diğer
Bursa'da anlamlı pankart
Bursa'da anlamlı pankart

Bursa'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartı ve Türk Bayrağı asıldı.

Kuzey Irak'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi şehitlerimizi unutmadı.

Belediye tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu 2700 yıllık Tophane surlarına Türk Bayrağı ve üzerinde “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı pankart asıldı. Bursa'nın önemli bir kısmından görülen pankart havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyonu sonrası alınan 9 şehit haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaybedilen 9 şehit ve yakınları anısına tarihi Tophane surlarına Türk bayrağı ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı pankart asıldı. Bayrak ve pankart Bursa'nın birçok noktasından görülürken, pankartı okuyan vatandaşlar ise şehit ailelerine sabır dileyerek şehitlere rahmet okudu.



#Bursa
#şehit
#pankart
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF final sınavları tamamlandı! 2024 ATA AÖF soru ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte görüntüleme ekranı...