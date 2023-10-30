Bursa’da Cumhuriyet coşkusu: Vatandaşlar alanı Türk bayraklarıyla donattı

Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tören alanındaki halkı selamladı. İstiklal Marşı’nın okunarak Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Demirtaş, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. İstiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin şüphesiz Cumhuriyet olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Cumhuriyet milletçe kıyama duruşumuzdur. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın teminatıdır. Cumhuriyet'te bu coğrafyadaki varlığını perçinleyen milletimiz rotasını tam bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesi hedefine yöneltmiştir. Bunun için demokrasi ve Cumhuriyeti baş tacı etmiş, dahili ve harici pek çok badireyi, basireti, feraseti ve cesaretiyle atlatmayı başarmıştır. Bizler yüz değil, bin yıl geçse de ecdadımızdan yadigar bu ruh ile yol almaya devam edeceğiz. En başta istiklal ve Cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sevgili gençler sizler umudumuz, geleceğimiz ve en kıymetli varlığımızsınız. İstikbali aydınlatacak, sizlersiniz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz sizlere emanettir. Sizlerin bu manevi emanetlere gözünüz gibi bakacağınızdan asla şüphemiz yoktur” diye konuştu.