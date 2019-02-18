Gündem Bursada DEAŞa darbe
BURSA

Bursa'da DEAŞ'a darbe

Bursa’da, İnterpol’ün kırmızı ve mavi bültenlerle aradığı Hollanda vatandaşları L.F ve S.D. isimli DEAŞ’lı kadınlar yakalandı. MİT ve polisin ortak operasyonunda 2 kritik DEAŞ’lıya yardım eden Hollanda vatandaşı A.K. ile Irak vatandaşı M.O.Q. da gözaltına alındı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bursa’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı. MİT ve Bursa Emniyeti’nin ortak operasyonunda şüphelilerin Mudanya’daki adresine baskın düzenlendi. Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınlar ile bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. yakalandı. Kadın şüphelilerden L.F. ile S.D’nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunduğu öğrenildi.

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı
GÜNDEM
100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı
/**/
Neyi bekliyorsun

Neyi bekliyorsun

​Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen faizi düşür talebine karşı direniyor.
Atatürk’e şikayet ettiler

Atatürk’e şikayet ettiler

​CHP'lilerin İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşü Anıtkabir'de son buldu.
Öncelik belli oldu

Öncelik belli oldu

​AK Partili belediye başkanları, seçimden sonra kentsel dönüşüme öncelik verecek.
Altın günleripiyasa yaptı

Altın günleripiyasa yaptı

​​Dünyada eşi benzeri bulunmayan altın günleri, başlı başına bir sektör haline geldi.
2,4 milyar lira yatırıldı

2,4 milyar lira yatırıldı

​OHAL Komisyonu'nun hazırladığı Bank Asya raporunda önemli detaylar yer aldı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
PKK’nın Lordlar’ı

PKK’nın Lordlar’ı

​​Avrupa'da terör karargâhına dönen parlamentolara İngiltere de eklendi.
Kardeşlik kazandı

Kardeşlik kazandı

​Albayrak Medya'nın ana medya sponsoru olduğu yarışmaya Türkiye ve dünyadan 307 eser katıldı.

Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
Kariyer maçını oynadı

Kariyer maçını oynadı

​Feghouli'nin 3 gol attığı maçta G.Saray 4-1 kazandı.
100'ün üzerindekomiser tutuklandı

100'ün üzerindekomiser tutuklandı

​Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya açıkladı.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.
CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.