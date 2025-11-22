Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

18:1322/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yük boşaltırken devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yük boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Mehtiali S. (53) yönetimindeki 16 NLS 63 plakalı hafriyat kamyonu, damperini kaldırarak yük boşalttığı sırada bilinmeyen nedenle yan tarafına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehtiali S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


#Bursa
#kamyon
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...