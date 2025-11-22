Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Mehtiali S. (53) yönetimindeki 16 NLS 63 plakalı hafriyat kamyonu, damperini kaldırarak yük boşalttığı sırada bilinmeyen nedenle yan tarafına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehtiali S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.