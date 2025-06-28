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Bursa’da kahreden olay: 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Bursa’da kahreden olay: 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

14:0728/06/2025, Cumartesi
AA
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Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kusmuğu soluk borusuna kaçan 1 aylık Metehan bebek, beşiğinde ölü bulundu.

Bursa'da 3 aylık erkek bebek, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulundu.

Osmaniye Mahallesi Zümrüt Sokak'taki bir evde yaşayan anne, 3 aylık oğlu M.Ş'yi emzirip beşiğine yatırdı.

Sabah saatlerinde oğlunun hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan M.Ş'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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