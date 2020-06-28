Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi: 3'ü itfaiyeci 10 kişi dumandan etkilendi

Gündem

Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor. Arıcılık yapan Halit Çelebi, "Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldık, bazı ülkelere test ürünleri gönderdik" dedi.