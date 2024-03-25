Bursa'da yaşlı ve engelli vatandaşlara müjde: Başkan Aktaş 'yeni projeler yolda' diyerek duyurdu

‘Yaşatan bir Bursa’ doğrultusunda yeni dönem hedeflerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetlerinin en anlamlı ayaklarından birisinin de sosyal belediyecilik olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışımızla, bu dönem engellimize, ailelerimize, yaşlımıza, gencimize kısacası tüm hemşehrilerimize dokunduk. Yeni dönemde de onlar için çalışacağız. Bu dönem özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Özellikle belirli hastalıkları olan ve evde bakım ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için evlerinde ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız. ‘Yaşlılara Evde Destek Projesi (YEDEP) ile kimsesi olmayan yaşlılarımızın temizlikten ev tamiratlarına kadar birçok konuda yanlarında olacağız”