Türkiye genelinde imam hatip okullu mezunlarının çatı kuruluşu olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 60’ıncı Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan kurula, İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Yapılan seçimle 3’üncü kez başkan seçilen Abdullah Ceylan güven tazelerken, “Bütün Anadolu’yu kuşatacağız” mesajı verdi. Sayısal olarak 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasının ideal bir nokta olduğunu söyleyen Erdoğan, “Sonuçta vatandaşın talebiyle gerçekleşen 8'de 1'den bahsediyoruz. Tarihte imam hatip mezunlarının üniversite giriş sınavlarında en yüksek başarıları elde ettiği dönemi yaşıyoruz. İlk 1000'de, 10 binde hiç olmadığı kadar fazla imam hatip öğrencisi var. Hatta şöyle söyleyeyim, 8 öğrenciden 1 tanesi imam hatipte ama ilk 10 bindeki öğrencide imam hatipli oranı 8'de 1'den daha yüksek” ifadelerini kullandı. Erdoğan, imam hatip liselerinin, Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir projesi olduğunu vurguladı.