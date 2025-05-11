ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde Abdullah Ceylan yeniden başkanlığa getirildi. Ceylan güven tazelerken, “Bütün Anadolu’yu kuşatacağız. Yeni dönemde daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” mesajı verdi.
Türkiye genelinde imam hatip okullu mezunlarının çatı kuruluşu olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 60’ıncı Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan kurula, İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Yapılan seçimle 3’üncü kez başkan seçilen Abdullah Ceylan güven tazelerken, “Bütün Anadolu’yu kuşatacağız” mesajı verdi. Sayısal olarak 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasının ideal bir nokta olduğunu söyleyen Erdoğan, “Sonuçta vatandaşın talebiyle gerçekleşen 8'de 1'den bahsediyoruz. Tarihte imam hatip mezunlarının üniversite giriş sınavlarında en yüksek başarıları elde ettiği dönemi yaşıyoruz. İlk 1000'de, 10 binde hiç olmadığı kadar fazla imam hatip öğrencisi var. Hatta şöyle söyleyeyim, 8 öğrenciden 1 tanesi imam hatipte ama ilk 10 bindeki öğrencide imam hatipli oranı 8'de 1'den daha yüksek” ifadelerini kullandı. Erdoğan, imam hatip liselerinin, Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir projesi olduğunu vurguladı.
GÜZEL İŞLERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ
Başladıkları dualarla yollarına devam ettiklerini anlatan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da, “Yeni stratejik planlarımızla daha nitelikli, kalıcı, gençlere dokunan, hem butik hem de sahanın tamamını kuşatacak projelerimizle, spor kulüplerimizle, gençlik ve dernek teşkilatlarımızla, okul aile birliğimizle, imam hatip araştırma merkezimizle yapacağımız akademik çalışmalarla, bütün Anadolu'yu kuşatacağımız çalışmalarımızla inşallah yeni dönemimizde de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.
YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU
Toplamda 50 kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu listesi de belli oldu. Genel kurula, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Nurettin Nebati ile Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, genel kurul üyeleri ve davetliler katıldı.