Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de: 9 ülkenin büyükelçileri değişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Brezilya, Hollanda ve Vatikan'ın olduğu 9 ülkenin büyükelçileri değişti.

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