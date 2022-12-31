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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de: 9 ülkenin büyükelçileri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Brezilya, Hollanda ve Vatikan'ın olduğu 9 ülkenin büyükelçileri değişti.

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Haber Merkezi DHA
Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede: 9 ülkenin büyükelçileri değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Bagladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.


Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça, Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Mete Yağlı, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal, Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım, Bagladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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