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ESKİŞEHİR

Büyükerşen beraatın formülünü buldu: Çocukları işe al

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in 3 davayı lehine sonuçlandırmak ilginç bir yol izlediği ortaya çıktı. 2004’teki yerel seçimde, Büyükerşen’i kayıran birçok karar alan seçim kurulu hakimi M.K.T.’nin kızı S.T. belediyede işe başladı, daire başkanı oldu. 2010’da Büyükerşen tehdit suçundan beraat ederken, davanın hakimi V.O.Ö’nün kızı M.S.Ö. belediyede işe başladı. Büyükerşen ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılaması sürerken hakim H.Ü.’nün kızı İ.Ü. belediyede işe alındı. Büyükerşen beraat etti.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Büyükerşen beraatın formülünü buldu: Çocukları işe al
Yılmaz Büyükerşen

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yargı mensuplarıyla ilginç bağlantıları ortaya çıktı. Büyükerşen ve ekibinin yargılanıp beraat ettiği davalara bakan hakimlerin çocuklarının, yargılama devam ederken belediyede işe alındığı ortaya çıktı. İlginç ilişkinin temeli 2004 yerel seçimlerine uzanıyor. 2004 seçimleri, Eskişehir’deki en tartışmalı yerel seçimlerden birisi olmuştu. CHP’nin seçim listesi saatinde getirilmediği gerekçesi ile seçim kurulunca yarış dışı bırakılmıştı. O dönem DSP’den aday olan Yılmaz Büyükerşen solun tek adayı haline geldi.

SEÇİM KURULU BAŞKANININ KIZI

  • Seçim sürecinde de anormallikler yaşandı. Oy sayım ve teslim süreçlerinde AK Partili müşahitler, hatta AK Parti milletvekilleri bile sandık başlarından seçim kurulu kararları ile uzaklaştırıldı. Büyükerşen lehine birçok kararın alındığı tartışmalı süreçten sonra dönemin seçim kurulu hakimi M.K.T.’nin kızı S.T., Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan S.T. son olarak belediyede daire başkanı oldu.

YARGILAMA SÜRERKEN ATAMA

2010’da tehdit ve hakaret suçundan yargılanan Büyükerşen’in davası Eskişehir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne verildi. Davayı almasından kısa süre sonra Hakim V.O.Ö’nün kızı M.S.Ö. avukat olarak belediyede işe başladı. Büyükerşen hakkında şikayette bulunan isimler, durumdan haberdar olunca adil bir yargılama yapılamayacağını belirtip reddi hakim talebinde bulundu. Talep bir üst mahkemede incelendi ancak itiraz kabul edilmedi. Süreç sonunda da dosya kapandı. Hakimin kızı M.S.Ö, kariyerini CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürüyor.

EKİBİYLE BİRLİKTE BERAAT ETTİ

  • Bir diğer ilginç atama ise Yılmaz Büyükerşen ve 16 bürokratın ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yargılandığı dava sürecinde yaşandı. Eskişehir 5. Asliye Mahkemesi’nde yargılama devam ederken, Hakim H.Ü.’nün avukat kızı İ.Ü. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde işe başladı. Dosyada Büyükerşen ve ekibine beraat çıktı. 11 yıldır devam eden ve en son Yargıtay’dan dönen dava, halihazırda farklı hakimlerle devam ediyor.

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