Büyükşehir 6 Şubat depremlerinden etkilenen tarihi Boğazkesen Camii'nin yaralarını sarıyor

6 Şubat depreminin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki depremden etkilenen tarihi yapıların restorasyonu çalışmalarına da destek veriyor.

Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Kahramanmaraş’ın tarihi kent merkezinde kalenin güneyinde yer alan, arşiv kayıtlarından caminin Alaüddevle Bozkurt Bey’in Ekmekçibaşısı Hacı Ali Ağa tarafından 1490-1515 yılları arasında beyliğin son dönemlerinde inşa ettirildiği anlaşılan tarihi Boğazkesen Camii’nin restorasyon çalışmalarını yürütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Mahallesi’nde bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tarihi camide hummalı şekilde süren çalışmaları yerinde inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, restorasyon projesine dair yaptığı açıklamada, “Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde merkez üssü olan Kahramanmaraş’ımızın yaralarını sarmaya ilk günden beri Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanım Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde devam ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 15. yüz yıldan bugüne kadar ayakta kalan, zaman içerisinde farklı restorasyonlar görmüş ama 6 Şubat depreminde çok ciddi hasar alan Kahramanmaraş’ımızın sembolik camilerinden bir tanesi olan Boağazkesen Camii’nin depremde aldığı yaraları sarmaya geldik” diye konuştu.





Tarihi caminin restorasyon çalışmaları 2026 yılında tamamlanacak

Sekmen, restorasyon çalışmalarının 2026 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini kaydederek “Ekibimize ve yüklenici firmamıza burada verdiği yoğun emekten dolayı başkanımız adına teşekkür ediyorum. Burada yoğun bir çalışmanın devam ettiğini gözlemledik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar ciddi bir çalışma yapıp nihai çalışmaları da 2026 yılının ilk yarısında bitirmeyi ve bu tarihi yapının bundan sonraki süreçlerde daha dayanıklı bir şekilde Kahramanmaraş’ımızın ve halkımızın ibadetine açık kalmasını sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, “Bu konuda bizlere destek veren, bu yapımı üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediyemize, başkanımıza ekibim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca yine burada bize her türlü imkânı sağlayan ev sahibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmaların projelendirilmesi ve projelerin onaylanması aşamasında emeği geçen başta Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve buradaki çalışanlarına ayrıyeten teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha Rabbim böyle afetlerle hem ülkemizi hem Kahramanmaraş’ımızı imtihan etmez diye umut ediyorum. Emeği geçen yüklenici firmamıza, çalışmaların her noktasında işi takip eden daire başkanıma ve kıymetli ekinine başkanımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Restorasyon çalışmalarının 2026 yılının ilk yarısında tamamlanarak tarihi caminin yeniden ibadete açılması hedefleniyor.



