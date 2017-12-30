'Büyümede bir numara olduk'

AK Parti Sinop İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrağımıza eş bir bayrak olamaz. Artık terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bayrağımıza eş bir bayrak olamaz. Artık terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz.

Hakkari ve Şırnak kongrelerinde de herkes ellerinde Türk bayraklarıyla şu an yaşadığımız heyecanı yaşıyorlardı. Az öncede söyledim biz bu millete Ferhat olduk, sizlerde Şirin. Onun için dağları delerek bu yolları aşıyoruz.

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2018 bizim için bir sıçrama yılı olacak. 2017'de büyüme oranıyla dünyada bir numara olduk. Evelallah yürüyoruz. IMF başkanına 15 yıl önce ne dedim; Sen IMF'nin mi Türkiye'nin mi başkanısın' dedim. IMF'e olan borcumuzu da bitirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından kongrenin yapılacağı alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi

15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik.

Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı. Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin.

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"Cuma günü Fransa'ya gidiyorum"

Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız.

Milletimiz nasıl 16 Nisan'da kendisini İzmir'de denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfür edenleri de 2019'da aynı akıbete uğratacaktır.

"Biz ana muhalefet gibi olamayız"

Biz diğer partiler gibi asla olamayız. Biz ana muhalefet gibi 3 kuruşluk menfaat için ülke ve millet düşmanlarına payandalık yapamayız. Bizim hamdolsun kimseye diyet borcumuz yok. Bizim medya baronlarına, terör ağalarına, siyaset mühendislerine minnet borcumuz yok. Biz siyasette Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için varız.

"Diplomatik zafere imza attık"

Kudüs meselesi sadece Türkiye'nin veya sadece Müslümanların meselesi değil. Kudüs meselesi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de tüm insanlığın meselesi. Ben İslam ülkelerinin liderlerini ararken bir diğer taraftan Hristiyan dünyasının liderlerini de aradım. Papa hazretlerini de aradım, Sayın Putin'i aradım ve Bağlantısızlar Bloğu'nun başında Sayın Maduro'yu, dönem başkanı, Endonezya Devlet Başkanını da aradım. Arap Ligi'nin Başkanı Kral 2. Abdullah, onunla gayet iyi diyalog içinde bu çalışmaları yürüttük ve sonunda hamdolsun başarıyı yakaladık. Amerika'nın yanında İsrail vardı. İsrail'in dışında da Sinop'un ufak ilçe veyahut mahalleleri, o mahallelerin büyüklüğünde bazı devletçikler vardı.