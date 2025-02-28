AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya yöneticileriyle programda buluştu. Göreve geldiği günden itibaren İstanbul’da gerçekleştirilen çalışmalar ve bundan sonraki yol haritası hakkında bilgiler paylaşan Özdemir, kentin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Büyük oranda yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın gelecek dönemde İstanbul’u yeniden hizmetlerle buluşturacağını kaydeden Özdemir, “Sokak sokak, mahalle mahalle bire bir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız” diye konuştu.