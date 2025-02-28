AK Parti, Ramazan ayında sahada olacak. İftardan sahura uzanacak çalışmalarda çat kapı ziyaretler artırılacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya yöneticileriyle programda buluştu. Göreve geldiği günden itibaren İstanbul’da gerçekleştirilen çalışmalar ve bundan sonraki yol haritası hakkında bilgiler paylaşan Özdemir, kentin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Büyük oranda yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın gelecek dönemde İstanbul’u yeniden hizmetlerle buluşturacağını kaydeden Özdemir, “Sokak sokak, mahalle mahalle bire bir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız” diye konuştu.
İftardan sahura daima sahada
- AK Parti, Ramazan ayında sahada olacak. İftardan sahura uzanacak çalışmalarda çat kapı ziyaretler artırılacak. Hastane, huzurevi, esnaf, şehit yakını, engelli ve gazi ziyaretleri yapılacak. Deprem illerine özel Ramazan programları hazırlanacak. Gençlere özel iftar ve sahur programları düzenlenecek. Partide emeği geçmiş isimlere yönelik ‘vefa buluşmaları’ sıklaştırılacak ve eski teşkilat üyeleri unutulmayacak.