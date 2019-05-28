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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Çalıntı soruya 42 yıl hapis

FETÖ’nün çaldığı sorularla komiser yardımcısı olup Cumhurbaşkanlığı’na sızan Ersoy G. için 42.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 2018’de ihraç edilen şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Ancak tanık Bülent D., sınav sorularının kendilerine verildiğini itiraf etti.

Osman Özgan Yeni Şafak
2010’daki komiserlik sınavında bin 500 adaydan bin 131’i şüpheli.
2010’daki komiserlik sınavında bin 500 adaydan bin 131’i şüpheli.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Korkmaz tarafından düzenlenen iddianamede, 2014 yılında BİMER’den yapılan ihbar ile 2005-2013 yılları arasında yapılan tüm komiser yardımcılığı sınavlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yürütülen soruşturmalarla, FETÖ üyesi polislerin, komiser yardımcılığı sınavları öncesi rapor veya senelik izin alarak örgüt evlerinde sınavlara hazırlandıkları belirtildi. Bu dönemde örgüt imamları tarafından yemin ettirilen bu polislere, Polis Akademisi Başkanlığı’nca hazırlanmış 80 sorunun gösterildiği kaydedildi.

SINAVI KAZANAN 1500 ADAYDAN 1131’İ ŞÜPHELİ

İddianamede, 28 Mart 2010 tarihinde yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ait soru ve cevaplarının da FETÖ tarafından ele geçirildiği, 9 bin 388 kişinin girdiği söz konusu sınavı asil ve yedek olarak kazanan toplam bin 500 adaydan bin 131’inin de bilirkişi raporlarıyla şüpheli olduğu belirtildi. İddianamede, söz konusu sınavın şüphelileri arasında yer alan Ersoy G.’nin, 100 üzerinden 89 puan aldığı kaydedildi. 2009 ile 2010 yıllarındaki komiser yardımcılığı sınavlarındaki puan farkının 20.924 üzeri olduğu ifade edilen şüphelinin, iptal edilen 13 sorunun 12’sine doğru yanıt verdiği vurgulandı. FETÖ’nün verdiği sorularla komiser yardımcısı olan ve Cumhurbaşkanlığı’nda da görev yaptığı belirtilen şüphelinin, örgüt irtibatının tespit edilmesinin ardından 26 Nisan 2017’de görevden uzaklaştırıldığı, 8 Temmuz 2018’de de ihraç edildiği ifade edildi.

TANIK BEYANLARI ELE VERDİ

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli G.’yi, tanık beyanları ele verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Bülent D., FETÖ tarafından sınava girmeleri için ikna edildiklerini, sınav öncesi oluşturulan çalışma gruplarına katılarak örgüt evinde ders çalıştıklarını söyledi. Tanık D., bir gün eve gelen sorumlu mahrem imamın projeksiyon cihazına 100 kadar soru yansıttığını ve beraber bu soruları çözdüklerini kaydetti. Bir diğer tanık Aslan Ç. de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü dönemden tanıdığı FETÖ’cü polisleri deşifre etti. Aslan Ç., ismini verdiği Ersoy G.’nin çalıntı sorularla komiser yardımcısı olduğunu duyduğunu aktardı.

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42.5 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

  • İddianamede şüpheli Ersoy G.’nin, örgüt içerisinde “FETÖ’ye teslimiyeti sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan” kişileri ifade eden “B4” koduyla kodlandığı aktarıldı. “FETÖ üyesi olmak, resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık” suçlamaları yöneltilen şüphelinin 19.5 yıldan 42.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı “suçtan zarar görenler” olarak iddianamede yer aldı.

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