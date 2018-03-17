Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik son hamle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla gerçekleşti. İstihbarat birimleri, FETÖ’cülerin yıllar önce kurduğu ve ‘çalışma evi’ adını verdikleri hücreleri yeniden harekete geçirmeye çalıştığını belirlendi. Çalışmalara başlayan polis ekipleri, ‘çalışma evlerinin’ eski ve yeni faaliyetlerini tespit etti. İstanbul Polisi, 28 ilde isimleri belirlenen 68 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden 34’ü yakalanırken, operasyonların süreceği ifade edildi.
Çalışma evleri çöktü!
15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte devletin tüm organlarından seri şekilde temizlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün, yeniden yapılanma adı altında kalkıştığı tüm girişimler, güvenlik güçlerinin sıkı takibi ve operasyonlarla çökertiliyor.
Hamdi KoçoğluYeni Şafak