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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Çalışma evleri çöktü!

15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte devletin tüm organlarından seri şekilde temizlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün, yeniden yapılanma adı altında kalkıştığı tüm girişimler, güvenlik güçlerinin sıkı takibi ve operasyonlarla çökertiliyor.

Hamdi KoçoğluYeni Şafak
Çalışmalara başlayan polis ekipleri, ‘çalışma evlerinin’ eski ve yeni faaliyetlerini tespit etti.
Çalışmalara başlayan polis ekipleri, ‘çalışma evlerinin’ eski ve yeni faaliyetlerini tespit etti.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik son hamle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla gerçekleşti. İstihbarat birimleri, FETÖ’cülerin yıllar önce kurduğu ve ‘çalışma evi’ adını verdikleri hücreleri yeniden harekete geçirmeye çalıştığını belirlendi. Çalışmalara başlayan polis ekipleri, ‘çalışma evlerinin’ eski ve yeni faaliyetlerini tespit etti. İstanbul Polisi, 28 ilde isimleri belirlenen 68 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden 34’ü yakalanırken, operasyonların süreceği ifade edildi.

Bu darbeciyi kim koruyor?
GÜNDEM
Bu darbeciyi kim koruyor?

Rus uçağını vur emri Ünal’dan
GÜNDEM
Rus uçağını vur emri Ünal’dan

Bu darbeciyikim koruyor?
Gündem

Bu darbeciyi kim koruyor?

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma savcısı FETÖ’cü general hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.Ancak FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil, biri ya da birileri tarafından kurtarılmak isteniyor. Darbeci generalin serbest kalması diğer birçok darbe davasını olumsuz yönde etkileyecek.
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı
Ekonomi

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi.
İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması
Hayat

İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir" dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel'de gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gözaltına alınma nedeniyle ilgili Yenisafak.com'a konuştu. Balkanlıoğlu Hoca Belçika polisinin skandal uygulamasıyla ilgili, "Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Balkanlıoğlu hala nezarette tutuluyor.

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