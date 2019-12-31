Çalışmaların durmasına tepki: 1 haftadır kayıp

23 Aralık günü arkadaşı S.Ç. ve iki kişiyle birlikte yaylaya çıkan Ali Kaçar, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye dönmek için yola çıktı. Kaçar ve arkadaşlarının bulunduğu araç akşam saatlerinde arıza yaptı. Ali Kaçar ve S.Ç., GSM şebekesinin çektiği bir yer bulup yardım çağırmak için araçtan ayrıldı. Bu esnada araçta kalan diğer iki kişide farklı bir noktaya giderek oto tamircisi bir arkadaşlarına ulaşıp yardım istedi. Yaylaya giden oto tamircisinin aracı da kara saplanarak yola kaldı. Bir gece sonra jandarma ekiplerinin bulduğu kazazedeler Ali Kaçar’ın da aralarında olduğunu olaydan bir buçuk gün sonra söylemesi üzerine yaylada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kapanan yollar açılmalı

Ali Kaçar’ın kızı, “Babam 23 Aralık’tan bu yana kayıp. 63 yaşındaki bir kişi 5 gündür kar yağışı olan bir yerde tek başına nasıl hayatta kalabilir. Arama çalışmalarına helikopter katılsaydı babam kısa sürede bulunup kurtarılabilirdi. Mersin Belediyesi, valilik, kaymakamlık, Erdemli belediyesi, jandarma ve AFAD ekipleri ellerinden geleni yapıyor. Ama kara yolları ekipleri kendi sorumluluk bölgesinde bulunan Toros dağlarına giden ve karla kapanan yolun açılması için yeteri kadar çalışma yapmıyor. Bu nedenle çalışmalar aksıyor” diyerek babasının bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.