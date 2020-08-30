Çalıştığı kuyumcuyu soydu sonra 'şeytana uydum' dedi

Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında bir hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre, iş yeri sahibi Bülent D., yanında çalışan İlyas T.'ye 29 bilezik vererek, atölyeye götürmesini istedi. 350 bin lira değerindeki bilezikleri alan İlyas T. ise dükkana geri dönmedi.

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Dayısının evine gizlendi

Atölyeye de gitmeyen çalışanının bilezikleri çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, polisi aradı. İhbar üzerine araştırma yapan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde, dayısının evinde gizlendiğini öğrendi. Eve baskın yapan ekipler, İlyas T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen altın bilezikler, polis tarafından iş yeri sahibine verildi. İlyas T.'nin, bilezikleri aldıktan sonra ağabeyi İbrahim T. ile buluştuğu tespit edildi. İbrahim T. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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Emniyette sorgulanan İlyas T., daha önce de birçok kez atölyeye altın götürdüğünü ancak hırsızlık yapmadığını belirterek, "O an şeytana uydum" dedi.

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Kardeşimi ikna etmeye çalıştım

Kardeşine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim T. ise sorgusunda, daha önce kendisinin de aynı kuyumcu dükkanında çalıştığını belirterek, "Kardeşim bana hırsızlık yaptığını söyleyince ona kızdım, altınları geri götürmesini istedim" diye konuştu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.