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Gündem Çalıştığı kuyumcuyu soydu sonra şeytana uydum dedi
ADANA

Çalıştığı kuyumcuyu soydu sonra 'şeytana uydum' dedi

Adana'da bir kuyumcuda çalışan 18 yaşındaki İlyas T, kuyumcu dükkanından atölyeye götürmek üzere aldığı 350 bin lira değerindeki 29 altın bileziği çaldı. Kendisine yardım ettiği iddia edilen 26 yaşındaki ağabeyi İbrahim T. ile yakılana İlyas T. gözaltına alındı. İlyas T., emniyetteki sorgusunda, "Şeytana uydum" dedi.

Haber Merkezi DHA
İlyas T. ve ağabeyi İbrahim T. gözaltına alındı.
İlyas T. ve ağabeyi İbrahim T. gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında bir hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre, iş yeri sahibi Bülent D., yanında çalışan İlyas T.'ye 29 bilezik vererek, atölyeye götürmesini istedi. 350 bin lira değerindeki bilezikleri alan İlyas T. ise dükkana geri dönmedi.

Adana'da filmleri aratmayan yöntemle hırsızlık
GÜNDEM
Adana'da filmleri aratmayan yöntemle hırsızlık

Dayısının evine gizlendi

Atölyeye de gitmeyen çalışanının bilezikleri çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, polisi aradı. İhbar üzerine araştırma yapan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde, dayısının evinde gizlendiğini öğrendi. Eve baskın yapan ekipler, İlyas T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen altın bilezikler, polis tarafından iş yeri sahibine verildi. İlyas T.'nin, bilezikleri aldıktan sonra ağabeyi İbrahim T. ile buluştuğu tespit edildi. İbrahim T. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Uçakla şehir şehir hırsızlık yapmaya gitti
GÜNDEM
Uçakla şehir şehir hırsızlık yapmaya gitti
  • Emniyette sorgulanan İlyas T., daha önce de birçok kez atölyeye altın götürdüğünü ancak hırsızlık yapmadığını belirterek, "O an şeytana uydum" dedi.
  • Kuyumcudan atölyeye götürülecekken çalınan bilezikler

Adana’da 30 milyon TL çalıp aylardır gizlenen hırsız mahalle bekçisine yakalandı
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Adana’da 30 milyon TL çalıp aylardır gizlenen hırsız mahalle bekçisine yakalandı

Kardeşimi ikna etmeye çalıştım

Kardeşine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim T. ise sorgusunda, daha önce kendisinin de aynı kuyumcu dükkanında çalıştığını belirterek, "Kardeşim bana hırsızlık yaptığını söyleyince ona kızdım, altınları geri götürmesini istedim" diye konuştu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık kamerada
OYNAT 01:08
4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık kamerada
Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusunun 4 milyon 795 bin avroyu çalıp anlaştığı kişilerin aracına binerek kaçması ve saklandığı adreste yakalanmasıyla ilgili yeni fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.


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