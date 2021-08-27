Cam silerken 5. kattan düştü: Hayatını 'araba' kurtardı

Manisa’da, 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Meryem Özbek, yaklaşık 2 ay önce Şehzadeler ilçesi Saruhan Mahallesindeki 5. katta bulunan evinin pencere camını silerken yaklaşık 15 metreden aşağıya düştü. Genç kız park halindeki bir arabanın üzerine düşerek ölümün eşiğinden döndü. Omurgasında kırıklar oluşan 20 yaşındaki Meryem Özbek isimli hasta 112 ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Geçici görevle Manisa Şehir Hastanesinde görevli olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erdinç Özbek tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilen Özbek, operasyon sonrası iyileşme sürecinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Tezel Mayalı tarafından nörolojik rehabilitasyon amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine yatırıldı.

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25 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Ölümden dönen genç kız, Dr. Fatma Tezel Mayalı ve fizik tedavi ekibinin yoğun gayretleriyle 25 günlük tedavi sonrası desteksiz ayakta durabilir ve destekle yürüme seviyesine ulaştı. Bugün hastaneden taburcu edilen genç kız yakınlarının koluna girerek hastaneden yürüyerek ayrıldı.

'DESTEKLİ OLARAK YÜRÜYEBİLİYORUM'

Görmüş olduğu tedavi sonucu büyük derecede iyileşme kaydeden Hasta Meryem Özbek, “Hastaneye geldiğimde yürüyemez bir haldeydim. Doktorumuzun ve fizik tedavi personelinin gayretleriyle şimdi ayağa kalkabiliyor ve destekli olarak yürüyebiliyorum. İyileşmemde emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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