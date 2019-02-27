Gündem Camiden anons yapıldı mahalleli sokağa döküldü Dolandırıcılar yakalandı
ADANA

Adana haberleri... Camiden anons yapıldı: Mahalleli sokağa döküldü

Camiden anons yapıldı mahalleli sokağa döküldü: Dolandırıcılar yakalandı

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesinde oturan babası Süleyman Kuru'nun 9 bin TL'sini dolandıran 2 şüpheli, muhtarın kendilerini fark etmesi ile camiden yapılan anonsla mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Mahalleliler tarafından yakalanan dolandırıcılar jandarmaya teslim edildi.
Mahalleliler tarafından yakalanan dolandırıcılar jandarmaya teslim edildi.

Kozan'a bağlı kırsaldaki Pekmezci köyünde yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi şehidi Polis Memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelen 2 kişi, kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak, "Hırsızlıktan dolayı bir miktar paranın senin evde saklandığı iddiası var. Evindeki tüm parayı getir. Sendeki paralarla çalınan paraların seri numaralarını karşılaştıracağız" dedi.

Bunun üzerine Kuru, evindeki 9 bin TL'yi 2 dolandırıcılık şüphelisine verdi.

Bu arada şüphelilerin geldikleri taksinin yanına giden köy muhtarı, sürücüye kime geldiğini sordu.

Sürücünün şüpheli cevaplar vermesi üzerine muhtar, yanlarına gelerek araca binmek isteyen dolandırıcılık şüphelilerine kime geldiklerini sordu. Bunun üzerine panikleyen 2 şüpheli araca binmeyip, kaçtı.

Camiden anons yapıldı

Muhtar, cami imamına minareden anons yaptırarak, mahallede 2 şüphelinin bulunduğu ve yakalanmaları için herkesin sokağa çıkmasını istedi.

Bunun üzerine aramaya çıkan çok sayıda kişi, 9 bin TL ile kaçan 2 şüpheliyi portakal bahçesinde ağaca tırmanmış halde yakaladı.

Mahalle sakinleri tarafından ağaçtan indirilen İsmet K. ve Cemal Ç.'nin üzerinden şehit babasından aldıkları 9 bin TL ele geçti. Şüpheliler, çağrılan jandarma görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan İsmet K. ve Cemal Ç., sorgularının tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada 9 bin TL, şehit babası Süleyman Kuru'ya teslim edildi.

REKLAM
Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Hatayda unutulmaz kupa maçı: Aslan deplasman golüyle yarı finalde

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.
Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul ediyor.
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.

Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.

Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.
Her yönüyle yeni S ailesi

Her yönüyle yeni S ailesi

Yenisafak.com olarak teknolojinin nabzını MWC 2019'da tutuyoruz: Samsung'un ​son modelini inceledik.
Mor beyindesona gelindi

Mor beyindesona gelindi

​Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak.
Doktora bayıltan dayak

Doktora bayıltan dayak

​Hasta yakını darp etti: Eli ve burnu kırıldı.
Yerli motorda öncü TÜMOSAN

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

​Güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.