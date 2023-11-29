|
Gündem

Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine açılmıştır. Ancak kılavuzluk hizmeti hala verilemiyor.

11:22 - 29/11/2023 الأربعاء
Güncelleme: 11:33 - 29/11/2023 الأربعاء
DHA
Kılavuzluk hizmeti hala verilemiyor.

Kılavuzluk hizmeti hala verilemiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine açılmıştır. Ancak kılavuzluk hizmeti hala verilemiyor.


Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün saat 15.15'ten itibaren çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaklaşık 16 saatin ardından Boğaz'ın yeniden gemi geçişlerine açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada
, "Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine açılmıştır. Ancak kılavuzluk hizmeti hala verilemiyor" d
enildi

Ayrıntılar geliyor...



#Çanakkale Boğazı
#Gemi Trafiği
#fırtına
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir AK Parti belediye başkan adayları kim, belli oldu mu? İşte ilçe ilçe AK Parti belediye başkan aday adayları