Çanakkale’de bir besici ahırda ölü bulundu

23:1325/01/2026, Pazar
IHA
Halil Rıza Korkmaz
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Halil Rıza Korkmaz (61), kendisine ait ahırda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir besici ahırda ölü bulundu.

Olay, Ayvacık ilçesinin Kulfal köyünde meydana geldi. Halil Rıza Korkmaz’dan (61) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Korkmaz, jandarma ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu kendisine ait ahırda ölü bulundu. Korkmaz’ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belli olacağı bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


