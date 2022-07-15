Gündem Çanakkalede cinayete kurban giden Şerif Eker son yolculuğuna uğurlandı
ÇANAKKALE İSTANBUL

Çanakkale'de cinayete kurban giden Şerif Eker son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi DHA
Çanakkalede cinayete kurban giden Şerif Eker son yolculuğuna uğurlandı
DHA
Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkalede cinayete kurban giden Şerif Eker son yolculuğuna uğurlandı
DHA
Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkalede cinayete kurban giden Şerif Eker son yolculuğuna uğurlandı
DHA
Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkalede cinayete kurban giden Şerif Eker son yolculuğuna uğurlandı
DHA
Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker Gelibolu'nun Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gece bıçaklanarak öldürüldü.

Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in cenazesi Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bulunan Selam Camii'ne getirildi. Abi Ahmet Eker ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Şerif Eker'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şerif Eker Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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