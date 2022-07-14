Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan şüpheli, Çanakkale'ye getirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinden alınıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.

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OYNAT 00:37 Köy muhtarı Nazmi Arıkan cinayetini anlattı: Çiftlik çalışanları yerde yatar vaziyette görüyorlar Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Köy Muhtarı Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bıçaklanarak Nazmi hoca ve yanındaki şoförü katledilmiş. Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar.' dedi. BiP'te paylaş

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CESETLERİ BULUNMUŞTU

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

GÜNDEM Fen Bilimleri Dershanesi'nin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur Köyü'nde doğdu. Burada birleştirilmiş sınıfta ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu.

Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu.

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Arıkan, 1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. Evli ve 2 çocuk babası Arıkan, 2011-2012 döneminden itibaren İstanbul başta olmak üzere farklı illerde özel okullar açtı.