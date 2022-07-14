Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan şüpheli, Çanakkale'ye getirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinden alınıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.
CESETLERİ BULUNMUŞTU
Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.
NAZMİ ARIKAN KİMDİR?
Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur Köyü'nde doğdu. Burada birleştirilmiş sınıfta ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu.
Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu.
Arıkan, 1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. Evli ve 2 çocuk babası Arıkan, 2011-2012 döneminden itibaren İstanbul başta olmak üzere farklı illerde özel okullar açtı.