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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: Organizatörle beraber yakalandılar

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan araçların birinde Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalan kaçakçı O.K., tutuklandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
19:30 - 7/11/2023 Salı
DHA
Yakalanan kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Yakalanan kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu 17 T 5027 plakalı takside 1’i kadın, 5'i çocuk olmak üzere Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile organizatör O.K. yakalandı. Gözaltına alınan organizatör O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen O.K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


#Çanakkale
#Ayvacık
#kaçak göçmen
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