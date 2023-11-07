Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: Organizatörle beraber yakalandılar

İzmir'de, Basmane bölgesi başta olmak üzere düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.