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Canlarını kurtarmak için GGM'ye alındılar

Kayseri'de geçtiğimiz hafta Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz iddiaları sonrası yaşanan gerginlik devam ediyor.

Burak Doğan ve
04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:19 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sokağa çıkarak Suriyelilere ait iş yeri, araç ve evlere saldıran vandallar, yeni saldırı planları yapıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, medyada yer alan ve şikayetçi oldukları için Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) alındığı iddia edilen 6 kişilik ailenin de bu saldırıların hedefi olmaktan son anda kurtarıldığı ortaya çıktı.

6 KİŞİLİK AİLE HEDEF ALINDI

Komşuları tarafından saldırıya uğrayan 6 kişilik aile, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Suriyeli ailenin olası yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmaması için harekete geçen emniyet güçleri, aileyi Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne aldı.

GÜVENLİKLERİ İÇİN NAKLEDİLDİLER

Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri yapılan 6 kişilik aile, güvenlikleri için başka bir şehre nakledildi. Saldırılar sonrası iş yerlerini kapatan Suriyelilere yönelik tehdit devam ederken Kayseri Valiliği, emniyet güçleri ile birlikte geniş çaplı güvenlik önlemleri almaya devam ediyor. Bu önlemlerin yanında şehrin giriş ve çıkışlarında da yeni kontrol noktaları kuruldu. Öte yandan bazı yayın organlarında ırkçı saldırılar nedeniyle şikayetçi oldukları için GGM'ye alındığı yönünde haberler çıkan ailenin, bu nedenle hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.



#Kayseri
#Toplum
#Göçmen
#Provokasyon
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