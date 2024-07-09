Canlarını kurtarmak için GGM'ye alındılar

Sokağa çıkarak Suriyelilere ait iş yeri, araç ve evlere saldıran vandallar, yeni saldırı planları yapıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, medyada yer alan ve şikayetçi oldukları için Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) alındığı iddia edilen 6 kişilik ailenin de bu saldırıların hedefi olmaktan son anda kurtarıldığı ortaya çıktı.

Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri yapılan 6 kişilik aile, güvenlikleri için başka bir şehre nakledildi. Saldırılar sonrası iş yerlerini kapatan Suriyelilere yönelik tehdit devam ederken Kayseri Valiliği, emniyet güçleri ile birlikte geniş çaplı güvenlik önlemleri almaya devam ediyor. Bu önlemlerin yanında şehrin giriş ve çıkışlarında da yeni kontrol noktaları kuruldu. Öte yandan bazı yayın organlarında ırkçı saldırılar nedeniyle şikayetçi oldukları için GGM'ye alındığı yönünde haberler çıkan ailenin, bu nedenle hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.