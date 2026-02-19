Yeni Şafak
Casusluk duruşması 11 Mayıs’ta

Burak Doğan
04:0019/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Hüseyin Gün.
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" iddianamesi İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 şüpheli hakkında hazırlanan ve "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak, tensip zaptını düzenledi. Davanın ilk duruşmasının 11 Mayıs'ta Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda yapılacak.



