Casusluk iddiası derinleşiyor: İmamoğlu ve ekibine 'yabancı servislerle iş birliği' suçlaması

Lokman Özdemir
09:4527/10/2025, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu şüphelilere yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları, savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Savcılığın sevk yazısında, İmamoğlu’nun bilgisi ve talimatıyla çok sayıda belediyeye ait verinin “Ostin” isimli platform üzerinden yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı, bu süreçte Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün koordineli şekilde hareket ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
Ekrem İmamoğlu,
stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve şüpheli Melih Geçek'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Dün sabah saatlerinde ifade verdiler


Soruşturma kapsamında yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, dün sabah saatlerinde savcılığa ifade vermeye başladı.


İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, ‘siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


Başka suçtan tutuklu şüpheli Hüseyin Gün'ün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve ayrıntılı ifade verdiği gerekçesiyle, başka suçtan tutuklu şüpheli Melih Geçek'in de ifadesinin alınması sebebiyle tutuklu bulundukları cezaevine gönderildiği öğrenildi.


"Cumhurbaşkanlığı için fon"


Öte yandan, savcılığın sevk yazısında soruşturmanın detayları ortaya çıktı.


Sevk yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdiği, şüpheliler Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'nun başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek suretiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları ve bu kapsamda şüpheli Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettikleri aktarıldı.

"Yabancı istihbarat servislerinden destek alındı"


Hazırlanan sevk yazısında, İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Necati Özkan'ın çok sayıda belediyeye ait veriyi 'Ostin' isimli internet ortamına aktardığı ve şüpheli Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak bir adım önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdikleri, bu hususun etkin pişman hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ün beyanlarıyla da doğrulandığı, özellikle şüpheli Hüseyin Gün'ün raporlama sürecinde istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulundukları kaydedildi.


TELE 1 casusluğun basın ayağı


Şüpheli Merdan Yanardağ'ın ise şüpheli Hüseyin Gün'ün talimat ve yönlendirmeleriyle genel yayın yönetmeni olduğu 'TELE1' isimli kanalı araç olarak kullanmak suretiyle casusluk faaliyetlerinin basın ayağını oluşturduğunun aktarıldığı sevk yazısında, şüpheli Hüseyin Gün'ün talimatlarıyla yapılan analizler ve raporlamalar neticesinde yaptığı yayınlar vasıtasıyla algı oluşturmaya çalıştığı, bu eylemlerin karşılığında da düzenli olarak gizliliğe riayet edilmek maksadıyla elden maddi menfaat temin ettiği, bu hususun da tanık beyanı ile doğrulandığı belirtildi.




