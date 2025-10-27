Casusluk iddiası derinleşiyor: İmamoğlu ve ekibine 'yabancı servislerle iş birliği' suçlaması

Sevk yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdiği, şüpheliler Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'nun başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek suretiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları ve bu kapsamda şüpheli Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettikleri aktarıldı.