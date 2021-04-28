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ANKARA

​Casuslukta ikinci perde​

Casuslukta ikinci perde

Ankara’da ocak ayında 4 kişinin tutuklandığı askeri casusluk operasyonu genişletildi. Ele geçen dijital veriler ve mesaj trafikleri incelendiğinde şüphelilerin, ‘devlet sırrını’ yabancı şirketlere aktardığı tespit edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı iki kişi ile aralarında emekli ve muvazzaf albay, yarbay ve binbaşıların da olduğu şüphelilerden 6’sı gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Casuslukta ikinci perde​
Tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda operasyon genişletildi.

Ankara’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait yeni geliştirilen kritik projelerin sızdırıldığı yönünde elde edilen bilgiler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ocak ayında soruşturma başlatıldı. “Devletin gizli kalması gereken bilgileri temin” ve “askeri casusluk” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 emekli albay, 1 emekli astsubay ve 1 sivil çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİJİTALLER İNCELENDİ

Operasyonda ele geçirilen dijital veriler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerce incelendi. Çok sayıda “gizli” olduğu değerlendirilen mesajlaşmalar deşifre edildi. Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere TEM Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığın koordinesinde komisyon kuruldu.

KOMİSYON TEYİT ETTİ

Komisyon, devletin gizli kalması gereken bilgilerin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti. Tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda operasyon genişletildi. 2 Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı, 1 emekli albay, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1 muvazzaf binbaşı ve 3 özel sektör çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı operasyonlarda şüphelilerden 6’sı gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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