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Gündem Çekmeköyde makas terörü Takla atan araçtaki üç kişi yaralandı
İSTANBUL

Çekmeköy’de makas terörü: Takla atan araçtaki üç kişi yaralandı

Çekmeköy Şile otoyolunda bir otomobili sıkıştırmaya çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki üç kişi yaralanırken yol adeta savaş alanına döndü.

Haber Merkezi İHA
Çekmeköy’de makas terörü: Takla atan araçtaki üç kişi yaralandı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaza, Çekmeköy Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 35 UKS 70 plakalı Wolkswagen araç sürücüsü, önünde seyir halinde olan 34 DJS 704 plakalı Fiat Egea model araç sürücüsünü sıkıştırdığı esnada bariyerlere çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

3 yaralı çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

ÖNDEKİ ARACI SIKIŞTIRMIŞ

Kaza esnasında olay yerinden geçen Aykut Fidan, “Biz olay esnasında kardeşimle motosiklet ile olay yerinden geçiyorduk. 10 metre ilerledik büyük bir ses duyduk. Arkama döndüğümde ortalık bu haldeydi. Aracın içerisinde 2 kardeş yaralanmıştı. Sağlık ekipleri hemen alıp götürdü. Araçlardan biri diğerini sıkıştırmış. Bariyerlerden sonra takla atmış. Zaten bu yolda sürekli olarak kazalar oluyor” diye konuştu.

Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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