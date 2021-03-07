​Çelikten kaledir donanmamız

Vahdettin Köşkü’nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı’na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu yıl çok daha güçlü, kapsamlı, organize bir şekilde yaptıkları tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerini test ettiklerini söyledi.

Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp araçlarının personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz. Böylece kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege Denizi ve Akdeniz’de gerçekleştirdik.

HER ALANDA MECBURUZ

Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız gerçekten göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana korku salan başarılı bir süreç yönetti. Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak bir tercihten öte zorunluluktur. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız. Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna mecburuz.

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EN KÜÇÜK SENDELEMEDE

Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki hakları gasbedilmeye çalışıldı. Buna benzer pek çok hukuksuzluğa, gizli ve açık yaptırımlara maruz kaldık.

TERÖR ZİNCİRİNİ 3 FARKLI YERDEN PARÇALADIK

Karşılaşılan sayısız çifte standarda rağmen menfaatleri koruma kararlılığından asla taviz vermedik. Gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarla Suriye’nin kuzeyindeki terör zincirini üç farklı yerde parçaladık. Operasyonlarla 8 bin 200 kilometrekareden fazla alan DEAŞ’lı ve YPG’li teröristlerden arındırıldı.

Oldubittilere izin vermeyiz

Kuzey Kıbrıs’ta oldubittilere müsaade etmeyeceklerini gösterdiklerini belirten Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarımızı ne pahasına olursa olsun savunacağımızı açıkça ortaya koyduk. Uluslararası hukuk temelinde attığımız adımlarla Libya’nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Ülkemizi Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan hukuksuz girişimlerin tamamını akamete uğrattık. Dağlık Karabağ’daki işgalin sonlandırılması başta olmak üzere aldığımız her inisiyatifi hamdolsun başarıyla sonuçlandırdık. Biz tüm bu adımları atarken kesinlikle yayılmacı, müdahaleci bir zihniyetle hareket etmedik, etmiyoruz da. Biz sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.

Denizlere hakim olan cihana hakim olur

Erdoğan, “Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Savunma ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi. Askeri gemi inşa sektörümüzün kabiliyetleri artık dünya çapında biliniyor. Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130’dan fazla deniz platformunu ihraç ettik. 4 yıl önce dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde sadece iki firmamız varken, bugün aynı listede 7 firmamız bulunuyor. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Unutmayalım denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

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Türkiye’yi denizcilikte süper lige taşıyacağız

Erdoğan, ocak ayında MİLGEM Projesi’nin beşinci gemisi olan İstanbul Fırkateyni’nin denize iniş töreninin yapıldığını anımsattı. Bu sene içinde test ve eğitim gemisi Ufuk’u ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu’yu Deniz Kuvvetleri’ne kazandıracaklarını dile getiren Erdoğan, “Önümüzdeki yıl ise yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis’i hizmete almayı planlıyoruz. MİLGEM istif sınıfında 6, 7 ve 8. fırkateynlerin inşasıyla ilgili süreci de inşallah yakında başlatıyoruz. Türkiye’yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız” dedi.

Yerli silahlar test edildi

25 Şubat’ta başlayan ve bugün sona erecek “Mavi Vatan Tatbikatı” yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Mısır ile anlaşabiliriz