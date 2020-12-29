Gündem Cenazeyi hastaneden alıp defnettiler Yarım saat sonra annelerinin yeni öldüğünü öğrendiler
TEKİRDAĞ

Cenazeyi hastaneden alıp defnettiler: Yarım saat sonra annelerinin yeni öldüğünü öğrendiler​

Cenazeyi hastaneden alıp defnettiler: Yarım saat sonra annelerinin yeni öldüğünü öğrendiler

Tekirdağ’da koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan’ın (64) öldüğü belirtilerek çocuklarına teslim edilen cenaze, bugün Sakarya’da toprağa verildi. Aile defin işlemlerinin ardından özel hastaneden gelen telefonla şoke oldu. Fatma Patan’ın bugün öldüğü, kendilerine verilen cenazenin başka bir kişiye ait olduğu belirtilince, defnedilen cenaze çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedavisi görürken vefat eden Fatma Patan.
Koronavirüs tedavisi görürken vefat eden Fatma Patan.

Tekirdağ’da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan’ın, Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına, dün annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ’dan Sakarya’ya getirilen cenaze, bugün Karasu ilçesi Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Defin işleminden yarım saat sonra aldıkları telefonla Patan’ın çocukları neye uğradığını şaşırdı. Defnettikleri kişinin bir başkası olduğunu öğrenen çocuklarına, annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Bunun üzerine savcılık talimatı doğrultusunda mezar tekrar açılarak defnedilen cenaze çıkartılıp gasilhaneye gönderildi. Cenazenin asıl sahipleri Tekirdağ’dan Sakarya’ya doğru yola çıkarken, Fatma Patan’ın cenazesi ise Sakarya’ya gönderildi.

DEFNETTİKTEN YARIM SAAT SONRA 'ANNENİZ ÖLDÜ' HABERİ GELDİ

Fatma Patan’ın ailesi duruma tepki gösterdi. Patan’ın kızı Elif Usta, “Biz cenazeyi defnettikten yarım saat sonra bize bir haber geldi, anneniz öldü diye. Yani morgda karışmasını anlarım ama ölmüş ve canlı bir insan nasıl karışır? Cenazenin asıl sahiplerine de günah, bakın gömdük, sonra çıkardık. Kimsenin içi yanmasın, bu hastane bize daha önce de bazı sorunlar çıkardı. Burada bir şey var, bunlar incelensin ve kimse yanmasın” dedi.

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