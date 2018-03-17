Cerablus’ta devlet modeli oluşturduk

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, Afrin harekatından seçim ittifakına kadar bir çok konuda açıklamalar yaptı.

* Avrupa Parlamentosu’nun Afrin’le ilgili kararına ne diyorsunuz?

Avrupa Parlamentosu böyle çıkıntılıkları yapıyor. Terörle mücadeleyi onlar mı yapıyor? Kusura bakmasınlar, onlar sıcacık koltuklarında otururken Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa’ya terörün yayılmasının önüne geçiyor. Bir anlamda Türkiye Avrupa’yı terörden koruyor.

Bu kararları almadan önce dönüp dolaşıp, yatıp kalkıp Türkiye’ye dua etmeleri lazım. İşte efendim Kürt kuvvetler... Ne zamandan beri eli kanlı PKK’lılar PYD’liler YPG’liler Kürt kuvveti oldu. Öyle bir devlet mi var da Kürt kuvvetinden bahsediyorlar. Bunlar tamamen vizyonsuz, bölgenin sorunlarından bihaber insanların verdiği kararlar...

Avrupa Parlamentosu’nun bu anlamda sicili bozuk. Aldığı bu karar bizim için yok hükmündedir. Bu kararları alırlar, bunları hangi saiklerle aldıklarını da biliyoruz. Arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz.

Yazık koca Avrupa kıtası bölücü terör örgütüne neredeyse teslim oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Camiler kundaklanıyor, havalimanlarına saldırdılar, evlere işaretler konuyor. Dilimizde tüy bitti. Diyoruz ki, bakın bunları şımartmayın. Müsamaha göstermeyin. Yarın bir gün sizin de başınıza bela olur. Ve dediklerimiz bir bir çıkıyor.

İŞLERİ TAMAMLANINCA ÇIKACAKLAR

* Afrin operasyonunun mayıs aylarında bitebileceğine dair Dışişleri Bakanı’nın da açıklamalar oldu. Bu konuda bir değerlendirme alabilir miyiz?

Afrin operasyonu devam ediyor. Şu gün biter, şu gün gireriz çıkarız diye bir şey yok. ÖSO milisleri ve bizim silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz titiz çalışıyor. Neticede sivillerin arasına sızmış silahlı terör örgütünden bahsediyoruz. Burada sivillere zarar vermeden çalışmak teröristleri etkisiz hale getirmek, sivillerin herhangi bir zarar görmemesi kolay bir iş değil. Bu operasyonun tabiatından kaynaklanan bir zorluk var. O yüzden şu gün biter, şu gün gireriz, şu gün çıkarız gibi bir şey demek doğru olmaz. İşlerini tamamlayınca çıkacaklar. Biz zaten baştan burada gelip kalma niyetimiz yok dedik. Bu lafları Cerablus ve Azez hattında Fırat Kalkanı’nda da duyduk. ‘Türkiye buraya girdi, çıkmayacak’ denildi. 135 binden fazla Suriyeli aile oraya gitti, yerleşti. 160 bin çocuk orada okula başladı. Bu sadece 2 bin kilometrekarelik Cerablus-Azez hattında... Köyler, ilçeler, beldeler kuruldu, asayiş sağlandı, okullar açıldı. Mahkemeler kuruldu. Bayağı bir devlet modeli oldu. Geçici bir yönetim oluştu.

MÜNBİÇ’TE DE DURUŞUMUZ AYNI

* Münbiç Türkiye’nin gündeminde. Obama döneminden bu yana tartışma var. Ne olacak?

Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye’ye gelmişti. Görüşmeler vesaire oldu. Orada bu Münbiç meselesi çok tırmandırıldı. Savunma, istihbarat ve diplomatlardan oluşan teknik heyetler kuruldu. Onlar çalıştılar, kağıt üzerinde bir noktaya geldiler. Pazartesi itibarıyla Dışişleri Bakanları buluşup görüşecekti. Tabii Tillerson ABD Başkanı Donald Trump’ın azizliğine uğradı. Yeni gelen arkadaş ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ileriki tarihlerde görüşecek. Burada şu var. Bizim oradaki duruşumuz çok net. Afrin’de duruşumuz neyse Münbiç’te de duruşumuz aynı... Sınırlarımızın güneyinde terör örgütlerinin varlığını istemiyoruz.

* Türkiye’nin oraya girmesi mi?

Yerli halkın yüzde 90’dan fazlası Arap. Orada ABD’nin de Rusya’nın da varlığı var. ABD oradaki PYD-YPG unsurlarını güya oradaki güvenliği sağlamak amacıyla tuttuğunu söylüyor. Burada bizim arzumuz, tercihimiz gerek Rusya gerek ABD ile bir mutabakat içinde sorunun çözülmesi... Ama her halükarda çözülecek. Daha önce ABD’nin Türkiye’ye verdiği sözler var. Önceki yönetim döneminde biz mutlaka bunları buradan çekeceğiz denildi. Bunun tahakkuk etmesini bekliyoruz. Devlette devamlılık esastır. ‘Öncekiler söyledi, beni ilgilendirmez’ demek yakışmaz.

Kredi için sıraya girdiler

Başbakan Yıldırım, 18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü’nün kazığının çakılma töreni olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi ile ilgili güzel bir haber vereyim size… 18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü’nün kazığının çakılması töreni var inşallah.10 ülkeden, Kore, Almanya Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, Danimarka’dan 24 banka, bir sendikasyon yapıldı. 1.6 milyar Euro, toplam kredinin yüzde 70’i… Daha ilginç tarafı bu 1.6 milyar Euro için 3.6 milyar Euro’luk teklif geldi. Alamadıklarımız da gönül koydular.

* Maliyeti nasıl?

1.6 milyar Euro dış kaynak, toplam 2.3 milyar Euro… Gerisi iç kaynak… Türkiye ekonomisinin gücünü gösteriyor. Türkiye’ye yatırımın nasıl ilgi gördüğünü bu da ortaya koyuyor. Vadesi 15 yıl… Faizi libor artı 1.45… Son yıllarda alınmış en uygun kredi.

Terörde doğu batı yoktur

* Türkiye, Fırat’ın doğusunda Afrin ve Münbiç’te olduğu kadar net mi?

Türkiye, Fırat’ın doğusunda Afrin ve Münbiç’te olduğu kadar net mi? Terör de doğu ve batı diye bir şey olmaz. Fırat’ın doğusu, Fırat’ın batısı diye bir ayrım olmaz. Terör neredeyse bizim uluslararası ve ulusal anlamda meşru hakkımızdır. Bize rahatsızlık veren, canımızı yakan bütün unsurların hakkından gelmesini biliriz. Eğer bunların arkasında birileri varsa ona karşı da tutumumuz değişmez. Türkiye, dünyada bana göre en adil, en şeffaf seçim yapan ülkelerin başında geliyor.

Ümitsizler boykot diyor

* Seçim ittifakıyla ilgili yasa TBMM’den geçti. Partilerin mühürsüz oy pusulası fırsatıyla seçimde sahtekarlık yapması gündeme gelebilir. Bu nasıl önlenebilir?

Şimdi bütün oy pusulaları filigranlı. Yani, mühre falan gerek yok. Burada bir sahtekarlık söz konusu olmaz.

 Bazı CHP’li vekiller seçime girmemeyi savunuyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Yani, o girmeyelim diyenler kazanma ümidi olmayanlar… O kadar tecrübe var, 8-9 seçim kaybettiler. Bundan sonrakine de ne diye zahmete girelim, bunu da kaybedeceğiz diye düşünmüş olabilirler. Ama Kılıçdaroğlu da tabi “Seçime gireceğiz” dedi. Çünkü o da kazanacağına inanıyor. Yani, ümit fakirin ekmeğidir. Öyle değil mi?

Afrin’e gitmek isterdim

Başbakan Yıldırım, Karabağ’da girdiği çatışmada gözünü ve bacağını kaybeden Azerbaycanlı gazi Yüzbaşı Kamil Musavi’yi kabul etti. Yıldırım, “Ben de Afrin’e gitmek isterdim” diyen Musavi’ye, “Kardeşlerin, ağabeylerin Afrin’de destan yazıyor” karşılığını verdi. Yıldırım, “İnşallah Karabağ da bir gün temizlenir” dedi. Yıldırım, kabul sonrasında gazi Musavi’ye, bir plaket verdi, tespihini hediye etti.