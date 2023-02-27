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Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzere olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

00:46 . 27/02/2023 Pazartesi
IHA
Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı.

Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde, Altınkum mevkiinde, yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzereyken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.



Ardıç ağaçlarının ve yabani zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangın, civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran söndürme çalışmalarını yakından takip etti.


Yangının kontrol altına alındığı Çeşme Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken, "Altınkum Mevkii Şehit Mehmet Mahallesi'nde, yüksek gerilim hattının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Çeşme..." ifadelerine yer verildi.

#Çeşme
#Yangın
#İtfaiye
1 saat önce
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Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı
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