Cevdet Yılmaz: İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürleri çizilerek provokasyon yapıldığını belirterek, "İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Leman dergisinin Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ile ilgili karikatürüne tepki gösterdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bir dergide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Musa (a.s.)'ın karikatürünü çizerek kutsallarımıza hakaret edenler, açık bir nefret suçu işlemiş ve provokasyon yapmışlardır. İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir. Attıkları çamur ancak kendilerini kirletir"
ifadelerini kullandı.
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