Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cevdet Yılmaz: İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak

Cevdet Yılmaz: İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak

12:191/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürleri çizilerek provokasyon yapıldığını belirterek, "İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Leman dergisinin Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ile ilgili karikatürüne tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bir dergide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Musa (a.s.)'ın karikatürünü çizerek kutsallarımıza hakaret edenler, açık bir nefret suçu işlemiş ve provokasyon yapmışlardır. İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir. Attıkları çamur ancak kendilerini kirletir"
ifadelerini kullandı.



#Cevdet Yılmaz
#Leman Dergisi
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz