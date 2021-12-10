Çevre Bakanı Kurum: Mavi Akdeniz’in geleceği için merkez olalım
Türkiye, Akdeniz’in geleceği için önemli bir görev üstlenmeyi hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’de bir Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulmasının Akdeniz çanağının geleceği için katkılar sağlayacak” dedi.
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) Bakanlar Oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mavi Akdeniz’in geleceği adına birçok tematik kararı görüştüklerini belirtti.
HEDEF ÇÖPSÜZ MİRAS BIRAKMAK
Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarıyla çevrili Akdeniz’in yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin hep buluşma noktası olduğunu, dünya tarihine yön veren önemli medeniyetlere beşiklik ettiğini belirten Bakan Kurum, 21 ülke ve 520 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Akdeniz’in 11 bin 700’ü endemik olmak üzere 25 bin bitki, 17 binden fazla deniz türüne yuva olmaya devam ettiğini söyledi.
Murat Kurum, yüzyıllardır böylesi zenginliği yüreğinde saklayan Akdeniz’i iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı korumak için bir arada olduklarını dile getirerek Akdeniz ülkelerinin bakanlarıyla, “Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek” başlığı altında toplantı yaptıklarını anlattı.
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DÖNÜM NOKTASI
“COP 22’yi gerçekleştirmemizin esas sebebi, Akdeniz havzasının iklim değişikliği, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve yabancı türlerin baskısı altında olmasıdır” diyen Bakan Kurum, Akdeniz’de yaşanan bu sorunları çözmek için belirleyecekleri yol haritasının çok önemli olduğunu vurguladı. Kurum, “Bu anlamda alacağımız her karar, ortaya koyacağımız her fikir, Akdeniz’imiz ve ortak evimiz dünyamız için bir milat, bir dönüm noktası olacaktır” dedi.
DOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ
Kurum şunları kaydetti: “21 Akdeniz ülkesi olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede koyacağımız ortak irade, dünyanın iklim kriziyle mücadelesine de güçlü bir katkı sunacaktır. Burada alacağımız her karar, birlikte yürüteceğimiz her çalışma, sadece 21 ülkenin değil, 192 ülkede yaşanan sorunlara birer reçete olacaktır. Türkiye’de bir Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulmasının özellikle Akdeniz çanağının geleceği için olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz buna talibiz. Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulması için tüm dostlarımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz.”
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Carettalar denize kavuştu
Bakan Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan ve uydu takip sistemi ile takibi yapılacak iki carettayı denize bıraktı. Bakan Kurum, “Uydu cihazı ile kaplumbağalarımızın göç yollarını, yumurtlama alanlarını takip ediyoruz ki türün son örneği olan kaplumbağalarımızı gelecek nesillere bırakabilmek amacıyla bu mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.
Deniz çöpleriyle etkin mücadele
Bakan Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan ve uydu takip sistemi ile takibi yapılacak iki carettayı denize bıraktı. Bakan Kurum, “Uydu cihazı ile kaplumbağalarımızın göç yollarını, yumurtlama alanlarını takip ediyoruz ki türün son örneği olan kaplumbağalarımızı gelecek nesillere bırakabilmek amacıyla bu mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.