​​Çevre Bakanı Kurum: ​Mavi Akdeniz’in geleceği için merkez olalım ​

Bakan Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan ve uydu takip sistemi ile takibi yapılacak iki carettayı denize bırakt

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) Bakanlar Oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mavi Akdeniz’in geleceği adına birçok tematik kararı görüştüklerini belirtti.

HEDEF ÇÖPSÜZ MİRAS BIRAKMAK

Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarıyla çevrili Akdeniz’in yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin hep buluşma noktası olduğunu, dünya tarihine yön veren önemli medeniyetlere beşiklik ettiğini belirten Bakan Kurum, 21 ülke ve 520 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Akdeniz’in 11 bin 700’ü endemik olmak üzere 25 bin bitki, 17 binden fazla deniz türüne yuva olmaya devam ettiğini söyledi.

Murat Kurum, yüzyıllardır böylesi zenginliği yüreğinde saklayan Akdeniz’i iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı korumak için bir arada olduklarını dile getirerek Akdeniz ülkelerinin bakanlarıyla, “Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek” başlığı altında toplantı yaptıklarını anlattı.

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DÖNÜM NOKTASI

“COP 22’yi gerçekleştirmemizin esas sebebi, Akdeniz havzasının iklim değişikliği, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve yabancı türlerin baskısı altında olmasıdır” diyen Bakan Kurum, Akdeniz’de yaşanan bu sorunları çözmek için belirleyecekleri yol haritasının çok önemli olduğunu vurguladı. Kurum, “Bu anlamda alacağımız her karar, ortaya koyacağımız her fikir, Akdeniz’imiz ve ortak evimiz dünyamız için bir milat, bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

EKONOMİ Mavi Akdeniz Türkiye’ye emanet

DOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ

Kurum şunları kaydetti: “21 Akdeniz ülkesi olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede koyacağımız ortak irade, dünyanın iklim kriziyle mücadelesine de güçlü bir katkı sunacaktır. Burada alacağımız her karar, birlikte yürüteceğimiz her çalışma, sadece 21 ülkenin değil, 192 ülkede yaşanan sorunlara birer reçete olacaktır. Türkiye’de bir Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulmasının özellikle Akdeniz çanağının geleceği için olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz buna talibiz. Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulması için tüm dostlarımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz.”

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Murat Kurum uydu takip sistemi nile takibi yapılacak iki carettayı ndenize bıraktı.

Carettalar denize kavuştu

Bakan Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan ve uydu takip sistemi ile takibi yapılacak iki carettayı denize bıraktı. Bakan Kurum, “Uydu cihazı ile kaplumbağalarımızın göç yollarını, yumurtlama alanlarını takip ediyoruz ki türün son örneği olan kaplumbağalarımızı gelecek nesillere bırakabilmek amacıyla bu mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.

Deniz çöpleriyle etkin mücadele

Bakan Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan ve uydu takip sistemi ile takibi yapılacak iki carettayı denize bıraktı. Bakan Kurum, “Uydu cihazı ile kaplumbağalarımızın göç yollarını, yumurtlama alanlarını takip ediyoruz ki türün son örneği olan kaplumbağalarımızı gelecek nesillere bırakabilmek amacıyla bu mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 20 Antalya'da düzenlenen, COP 22 kapsamında ele alınan Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğine ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflarla Akdeniz'de nesli tehlike altındaki türlere ait fotoğraf sergisi ve kamu spotu film hazırlandı. 17 BİN DENİZEL TÜRÜN 1700'Ü ENDEMİK<br>Akdeniz'de günümüze kadar tanımlanan denizel tür sayısının 17 bin olduğunu belirten Tahsin Ceylan, bu türlerin yüzde 10'unun endemik olduğunu söyledi. Akdeniz'deki denizel türlerden 1700 civarının endemik tür olduğunu açıklayan Ceylan, \"Kıyılarımızdaki endemik deniz balıklarının sayısı ise sadece 70-80 civarında. Buradan denizel canlı kaynaklarını ne kadar özveriyle korumamız gerektiğini kolaylıkla anlamak mümkün\" dedi. 62 TÜRÜN NESLİ TEHLİKEDE<br>Akdeniz'deki denizel türlerden 62'sinin neslinin yok olma tehlikesi altında olduğuna dikkat çeken Tahsin Ceylan, bu türlerden 22'sine ait su altı dalışlarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergi hazırlandığını söyledi. Ceylan, nesli tehlike altındaki 62 tür arasında kum köpekbalığı, caretta caretta, lahoz, yeşil deniz kaplumbağası, tarak midyesi, triton, ahtapot, uçan kırlangıç, vatoz kazık kuyruk, domuz köpekbalığı, şişe burunlu yunus, ıstakoz, Akdeniz foku, mercan, kırmızı mercan, orfoz, pina, kemane balığı, mığrı ve denizatının yer aldığını açıkladı. TEHLİKEDEKİ TÜRLER FİLMDE<br>9 Aralık Perşembe günü konferansa katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılacak fotoğraf sergisindeki nesli tehlike altındaki türlere, Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin temsilcilerine de gönderilen kamu spotu niteliğindeki filmde de yer verildi.<br> Akdeniz foku, orfoz, caretta caretta, denizatı, vatoz, deniz çayırları ve tritona dikkat çekilen filmde, köpekbalıklarının nesli tehlike altındaki türlerin başında geldiği vurgulandı. AKDENİZ'DE EKOLOJİK KIRILMA<br>Kamu spotu filminde, doğal afetler, küresel ısınma, kontrolsüz insan faaliyetleri ve son olarak tüm dünyayı saran Covid 19 pandemisi nedeniyle baskılanan doğanın, insanlığa her zamankinden fazla ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Bunlardan birinin de Akdeniz olduğu belirtilerek, “Dünyadaki ekolojik kırılmanın en somut izlendiği yerlerden biridir Akdeniz. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan pek çok türe ev sahipliği yapmaktadır\" denildi. DENİZ ÇAYIRLARI AKDENİZ'İN AKCİĞERİ<br>Filmde özellikle deniz çayırlarının Akdeniz'in akciğerleri olduğuna vurgu yapılarak, şu bilgiler verildi: Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçluyuz. Her metrekaresi 15 litrenin üzerinde oksijen üreten bu su altı ormanları, karbonu emme, depolama konusundaki üstün kapasiteleri ile en az orman ekosistemi kadar değerlidir. Kıyı erozyonunun bariyeri olan bu çiçekli bitkiler, pek çok türün beslenme, barınma ve üreme alanı. Pinalar ise bir diğer Akdeniz endemiği. Deniz suyunu temizleyen bu türlere, 'denizlerin doğal filtresi' de diyebiliriz. 'SEYİRCİ KALMAYALIM' ÇAĞRISI<br>Mavi ve yeşilin iç içe geçtiği Akdeniz'in, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı ekosistemdeki kırılmanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekilen filmde, “Taraf ülkeler, tehdit altındaki bu özel coğrafyanın küresel hedeflerle iyileştirilmesi, havzanın ve üzerinde yaşayan canlıların en doğal haliyle korunması için çalışıyor. Bu sevimli dostlarımızın ve benzersiz Akdeniz ekosisteminin tahrip edilmesine seyirci kalmayalım. Denizel ve kıyısal ekosistemin korunması için birlikte mücadele edelim. Ekolojik sorunlarla baş etmek ancak bölgesel iş birlikleri ile mümkündür. Medeniyetlerin beşiği olan, tarih boyu kıyısında yer alan uygarlıkların gücüne güç katan Akdeniz'e olan minnettarlığımızı, onu koruyarak gösterelim\" çağrısı yapıldı. Akdeniz'de 62 türün nesli tehlike altında Akdeniz'de büyük tehlike: Yok olma tehdidiyle kaşı karşıyalar Akdeniz'de yüzde 10'u endemik olan 17 bin denizel türden 62'sinin neslinin tehlike altında olduğu kaydedildi. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülenen nesli tehlike altındaki türlerden 22'sinin fotoğrafı, Antalya'da düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı'nda (COP 22) sergileniyor. Bu türlerle ilgili bir de film hazırlandı. BiP'te paylaş

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