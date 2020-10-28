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ANKARA

Çevre için ‘özel’ mahkeme

Yargıda hayata geçirilecek yeni uygulamalar, “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda yer aldı. “Yargıda hedef süre” bölge adliye mahkemelerini de kapsayacak. Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor. Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıda hayata geçirilecek yeni uygulamalar, “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda yer aldı. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanandı. Soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflara bildirilmesini öngören ve 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulanan yargıda hedef sürenin kapsamı genişletilecek. Bölge adliye mahkemelerinde de yargıda hedef süre uygulaması başlatılacak.

LİYAKATA DAYALI ATAMA

Hakim ve savcıların atama, nakil ve terfi sisteminin liyakata dayalı geliştirilmesi sağlanacak. Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin süreci nesnel ölçütlerle yeniden düzenlenecek. Uzun süredir tartışılan hakim ve savcı yardımcılığı da programına ilişkin de düzenleme yapılarak yasalaşması sağlanacak. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınav getirilecek. Ayrıca hukuk fakültelerinden mezunların istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi getirilecek.

YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacak. Hakimlerin bu mahkemelerde görev yapmadan önce eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak. Adli yardım sistemi, kırılgan gruplara öncelik verilecek biçimde yeniden düzenlenecek. Adli sicil kaydının e-Devlet üzerinden silinmesine yönelik yazılım çalışması ile noter onayı aranan işlemlerin sayı ve maliyetlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

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