Gündem Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi
YEREL GÜNDEM

Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi

Bursa'da yol çalışması nedeniyle bir ay süreyle bazı güzergahlar kapatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi
Bursa

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova Ayrımı Kavşağı-Yenişehir Ayrımı Kavşağı Arası Kesimi Km:9+700- 31 +800 ve Samanlı Bağlantı Yolu Krn:0+000-5+000 Arası Üstyapı Tabakasının iyileştirmesi ve Onarım İşi" kapsamında O22-03.K.K Nolu Bursa Çevre Otoyolunun Km:7+000 ile Km:15+000 arası İzmir-Ankara istikameti 29.05.2021 - 29.06.2021 tarihleri arası trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden çift yönlü olarak sağlanacaktır.

Söz konusu çalışmalar nedeniyle sürücülerin hız limitleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

Abone Ol Google News
Zam teklifinihükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.
Fatih Terim odasını boşalttı

Fatih Terim odasını boşalttı

Seçim yapamayan Galatasaray'da büyük belirsizlik yaşanıyor.
Türkiyenin gözü bu toplantıda

Beştepe'de kabine zirvesi başladı

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.

​MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bunu da gördük

Bunu da gördük

​Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
Kilosunu 150 liraya satıyor

Kilosunu 150 liraya satıyor

Her şey 'fındık bahçesine başka ne ekilebilir?' sorusuyla başladı.

​İlk çeyrekte büyüme verisi beklentileri aştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.