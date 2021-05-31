​Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi

Tarlasına inen paraşütçüyle diyaloğu gündem olan çiftçinin uçma hayali gerçekleşti: Bu kez de havada güldürdü

Burdur'da tarlasına inen yamaç paraşütçüsüyle arasında geçen konuşmayla gündem olan çiftçi Kazım Öz (30), yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirdi. Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkan Fatih Kılıçaslan ile ikili atlayış yapan Kazım Öz'ün bu kez de havadayken yaşadıkları ve söyledikleri güldürdü.