​Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova Ayrımı Kavşağı-Yenişehir Ayrımı Kavşağı Arası Kesimi Km:9+700- 31 +800 ve Samanlı Bağlantı Yolu Krn:0+000-5+000 Arası Üstyapı Tabakasının iyileştirmesi ve Onarım İşi" kapsamında O22-03.K.K Nolu Bursa Çevre Otoyolunun Km:7+000 ile Km:15+000 arası İzmir-Ankara istikameti 29.05.2021 - 29.06.2021 tarihleri arası trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden çift yönlü olarak sağlanacaktır.
Söz konusu çalışmalar nedeniyle sürücülerin hız limitleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.